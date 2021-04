OneWeb achève le lancement d’un autre lot de 36 satellites; portant sa constellation en orbite à 182

27 avr.2021 12:35:17 IST

La société de communications par satellite en orbite terrestre basse (LEO), OneWeb, qui devrait couvrir 50 degrés de latitude et plus d’ici juin 2021, a confirmé le lancement réussi d’un autre lot de 36 satellites par Arianespace et Glavkosmos. Les satellites ont été lancés le 26 avril depuis le cosmodrome de Vostochny. Soutenu par Bharti Group, OneWeb a achevé le sixième lancement avec un service prêt à démarrer d’ici la fin de l’année. Le sixième lot a porté sa constellation en orbite à 182 satellites.

OneWeb révèle que ces satellites feront partie de sa flotte de satellites 648 LEO qui offriront une connectivité mondiale à faible latence et à haut débit. Il représentera 60% de la constellation nécessaire pour permettre à sa solution de connectivité d’atteindre toutes les régions au nord de 50 degrés de latitude d’ici juin 2021.

«Avec ce lancement réussi, nous lançons plus de satellites, faisons la démonstration du réseau et annonçons plus de chants de distribution dans le monde entier, créant ainsi une dynamique, rapidement. Nous avons une équipe et un produit de classe mondiale, et aux côtés de nos actionnaires solidaires, nous nous rapprochons de plus en plus de nos services de connectivité dans certains des endroits les plus difficiles à atteindre au monde. Ce sont des moments passionnants chez OneWeb qui continue de travailler pour apporter la connectivité à tout le monde, partout », a commenté Neil Masterson, PDG de OneWeb.

Le récent lancement était le troisième d’un programme de cinq lancements « Cinq à 50 », qui a permis à OneWeb d’offrir des services à travers le Royaume-Uni, l’Alaska, l’Europe du Nord, l’Islande, le Groenland, le Canada et les mers arctiques, et sera allumé avant la fin de 2022. La société a en outre l’intention d’étendre le service mondial disponible en 2022.

