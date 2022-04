OneUI 5 a déjà une date : Android 13 arrivera sur les mobiles Samsung plus tôt que prévu

in

Quand Android 13 arrivera-t-il sur votre mobile Samsung ? La mise à jour peut atteindre votre mobile plus tôt que vous ne l’imaginez.

À ce stade, une bonne poignée de mobiles Samsung ont déjà reçu la mise à jour vers One UI 4.1 et peuvent profiter des derniers logiciels de la société. Cependant, la marque a déjà les yeux rivés sur le prochaine mise à jour majeure du système d’exploitationAndroid 13, qui arrivera avec OneUI 5.

Aujourd’hui, nous avons pu rencontrer, main dans la main Sam Mobile, la prochaine version de OneUI arriverait plus tôt que prévu avec Android 13 comme base, et aujourd’hui, on en aurait déjà un date estimée pour le débarquement de la première version bêta que les possesseurs de certains modèles de Samsung Galaxy pourront tester.

La bêta d’Android 13 atteindrait le premier Samsung en juillet

D’après les informations connues à ce jour, nous savons que plus de 70 mobiles Samsung seraient compatibles avec la mise à jour vers Android 13 et OneUI 5. Cependant, tous ne recevront pas la mise à jour en même temps.

Selon des sources citées par Sam Mobile, One UI 5 sera disponible en bêta à partir de juillet, plusieurs mois plus tôt que d’habitude pour l’entreprise lorsqu’il s’agit de tester de nouvelles versions de ses logiciels. L’année dernière, le programme bêta de OneUI 4 a été lancé en septembre.

En ce sens, il faut tenir compte du fait que l’arrivée anticipée de la version bêta n’impliquerait pas une arrivée anticipée de la mise à jour ultime. Très probablement, Samsung prévoit de commencer à mettre à jour ses téléphones vers la prochaine version d’Android à un moment donné à la fin de l’année ou au début de 2023.

De plus, nous avons pu découvrir que la prochaine génération de smartphones pliables de la marque ne viendra pas avec OneUI 5 à l’intérieur. Au lieu de cela, les hypothèses Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 auraient une nouvelle version de OneUI 4 basée sur Android 12Lavec des améliorations et des modifications spécifiques pour ce type d’appareil au format pliant.

En quoi Android 12L est-il différent d’Android 13 ? C’est ce que tu dois savoir

Pour l’instant, Samsung n’a fait aucun commentaire à ce sujet de ses plans liés à la mise à jour vers Android 13, ni à l’arrivée de ses prochains mobiles pliables. Cependant, en voyant le parcours de l’entreprise ces dernières années, les propriétaires de l’un des appareils récents de l’entreprise peuvent être calmes, car ils seront très probablement parmi les premiers à pouvoir tester le Actualités Android 13 sur vos appareils.

Rubriques connexes: OneUI

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂