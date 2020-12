OnePlus Watch avec WatchOS est en développement, confirme Pete Lau, PDG de OnePlus

Tendance FP22 déc.2020 12:05:53 IST

On parle beaucoup de OnePlus Watch depuis un certain temps déjà. Il y avait des rumeurs suggérant un retard dans le lancement de la OnePlus Watch de première génération. Cependant, Pete Lau, PDG de OnePlus, lors d’une table ronde intime avec un petit groupe de journalistes américains, a confirmé que son entreprise travaillait avec Google pour améliorer la valeur de sa smartwatch. Selon un rapport de Entrée Mag, Lau a déclaré que OnePlus travaillait avec Google pour améliorer la connectivité entre l’écosystème Wear OS, Android TV et les smartphones Android afin de créer la possibilité d’une meilleure interopérabilité des appareils dans les écosystèmes.

D’autres choses arrivent dans l’écosystème OnePlus. C’est juste une question de temps #UltraStopsAtNothing pic.twitter.com/yPG4gfaBx3 – OnePlus France (@OnePlus_IN) 14 octobre 2020

Google regarde aussi cela « très positivement » et c’est la direction que son entreprise essaie de développer. Lau, cependant, s’est abstenu de révéler plus de détails sur la OnePlus Watch.

Cependant, un rapport de 9to5Google a précisé qu’il n’est pas confirmé que OnePlus Watch exécute Wear OS à ce stade. Il a déclaré qu’il avait seulement confirmé que OnePlus travaillait à la fois sur la smartwatch et avec Google sur Wear OS, mais que les deux n’étaient pas liés l’un à l’autre.

Plus tôt en août, OnePlus Watch a reçu la certification IMDA, indiquant que la société pourrait travailler sur sa première smartwatch. La liste est apparue comme une « montre portable » avec le nom du modèle – W301GB.

La montre OnePlus devrait être alimentée par un système sur puce Snapdragon Wear, qui sera probablement le processeur Snapdragon Wear 4100.

En 2016, le Le co-fondateur de OnePlus a partagé les croquis confirmant que l’entreprise travaille sur le portable. Plus tard, s’exprimant lors d’une conférence, il a déclaré que la société avait abandonné l’idée parce qu’elle devait être «concentrée».

En octobre de cette année, OnePlus France a publié un Tweet disant: «De plus en plus de choses arrivent dans l’écosystème OnePlus», laissant entendre que la société travaille sur sa première smartwatch.

