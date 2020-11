OnePlus révèle sept fonctionnalités crowdsourcing à venir sur OxygenOS: tout ce que vous devez savoir

Tendance FP19 nov.2020 14:55:26 IST

En septembre, OnePlus avait invité des idées de fonctionnalités à intégrer dans OxygenOS par des membres de la communauté sous la plate-forme IDEAS 2.0. Maintenant, après avoir parcouru plus de 7 000 idées de ce type, la société a annoncé les sept idées gagnantes qui seront désormais intégrées aux fonctionnalités de son système d’exploitation. Dans un message de forum, OnePlus a remercié tout le monde d’avoir envoyé ses idées et détaillé ce qui accompagne les idées gagnantes. Le géant des smartphones a également mentionné le nom d’utilisateur des membres de la communauté qui avaient posté les idées.

La première idée qui a été choisie est d’ajouter une option de compteur FPS à Game Space. Convient aux gros joueurs, si les utilisateurs peuvent voir les images par seconde des jeux tout en y jouant, cela pourrait les aider à juger du niveau de performance des jeux.

Le volume séparé pour chaque application et autorisant la lecture de deux médias est la deuxième idée choisie. La personnalisation de l’écran de verrouillage où les utilisateurs pourront personnaliser leur choix de conception d’horloge, d’invite météo et de raccourcis est une autre idée gagnante. L’une des suggestions les plus appréciées concernait le transfert de fichiers sans fil d’un PC vers un appareil OnePlus et vice-versa. Effectuer un transfert transparent des données d’un appareil OnePlus vers son ordinateur portable va sûrement gagner du temps et beaucoup d’énergie. L’idée précise que si le téléphone et l’ordinateur portable sont connectés au même réseau Wi-Fi, les fichiers devraient pouvoir être transférés sans avoir à connecter les produits avec des câbles USB.

Power Diet parle d’un mode ultra économiseur d’énergie qui a déjà été vu dans les appareils Samsung, HTC et Huawei, selon Autorité Android. Le mode sombre pour être noir au lieu de gris, ou du moins une option pour les deux est la sixième idée qui va bientôt faire son chemin dans les appareils OnePlus.

Enfin, une fonctionnalité qui permet des captures d’écran partielles d’un certain écran. Le membre a écrit à juste titre que cette fonctionnalité est «déjà disponible dans Realme OS, lorsque trois doigts sont placés pendant une courte période, il active une capture d’écran partielle et en glissant vers le bas la partie que nous voulions prendre, capture l’écran».

