OnePlus pourrait travailler sur sa toute première smartwatch appelée OnePlus Watch: Rapport

L’équipe de nouvelles de tech228 août 2020 12:19:41 IST

Après la télévision intelligente et les écouteurs TWS, il est possible que OnePlus se lance bientôt dans le segment des montres intelligentes. Selon un rapport de Développeurs XDA, l’entreprise travaille peut-être sur sa première montre intelligente. Selon le rapport, la «OnePlus Watch» a reçu la certification IMDA.

La liste apparaîtrait comme une “montre portable” avec le nom de modèle W301GB. Cependant, il n’a rien mentionné sur le prix, la conception ou les spécifications de cette smartwatch. La montre intelligente devrait fonctionner sur le système d’exploitation Wear de Google et pourrait être alimentée par un système sur puce Snapdragon Wear, probablement un processeur Snapdragon Wear 4100.

De retour en 2016, Carl Pei, PDG de OnePlus, avait partagé les croquis d’une smartwatch confirmant que l’entreprise y travaillait. Cependant, peu de temps après, le PDG aurait déclaré lors d’une conférence qu’ils devaient abandonner l’idée parce qu’ils devaient être «concentrés». Selon le rapport, c’était la question de la survie du plus apte et selon Pei, il n’y avait pas de résultat net et l’appelait un «marché cruel».

Ce qui aurait pu être mais ne le sera jamais. Croquis vers 2015. #throwback pic.twitter.com/5zKuSdDiv0 – Carl Pei (@getpeid) 29 juin 2016

