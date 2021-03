OnePlus officialise la date de lancement du OnePlus 9 et confirme la collaboration avec Hasselblad

Date de sortie officielle d’Habemus pour la série OnePlus 9. La société vient de confirmer via son site officiel que sa nouvelle famille d’appareils haut de gamme sera présenté le 23 mars lors d’un événement en ligne. Et oui, de la part de l’entreprise on parle de « Series », donc, a priori, il semble qu’il y aura au moins deux appareils.

En revanche, la société a profité de l’annonce de la date de lancement pour communiquez votre partenariat avec Hasselblad, l’une des marques d’appareils photo et d’objectifs les plus connues de l’industrie de la photographie, qui a développé les appareils photo pour ses prochains produits phares avec le fabricant.

Caméras Hasselblad pour les caméras OnePlus 9

Comme ils l’ont expliqué à partir de OnePlus, avec leurs nouveaux appareils, ils espèrent pouvoir capturer des images avec «une qualité supérieure, des détails plus nets et, peut-être plus important encore, des couleurs plus précises». Pour l’obtenir, OnePlus s’est associé à Hasselblad, un partenariat qui durera trois ans et qui semble similaire à celui de Huawei et Leica ou de Nokia et Carl Zeiss.

Cette association commencera avec le système Caméra Hasselblad pour mobile, qui fera ses débuts dans la série OnePlus 9. Selon Pete Lau, PDG de OnePlus, «Nous avons créé une toute nouvelle solution de couleur, l’étalonnage des couleurs naturelles avec Hasselblad, qui servira désormais de notre nouvelle norme d’étalonnage des couleurs pour les futurs systèmes de caméra pour smartphone OnePlus. »

Le OnePlus 7 Pro à gauche et le OnePlus 8 Pro à droite.



Le partenariat Hasselblad et OnePlus commencera par des améliorations logicielles qui incluent des ajustements de couleur et l’étalonnage des capteurs, en s’étendant à «plus de dimensions pour développer des technologies d’imagerie plus innovantes». De OnePlus, ils déclarent qu’au cours des trois prochaines années ils investiront 150 millions de dollars pour y parvenir.

Et a-t-on dit quelque chose sur les nouveaux mobiles? La vérité est que oui. D’une part, la série OnePlus 9 fera ses débuts caméra panoramique avec un champ de vision de 140 °, Technologie d’objectif en T pour une «mise au point ultra-rapide sur la caméra frontale» et un objectif de forme libre qui «élimine la distorsion des bords des photos ultra-larges».

La série OnePlus 9 utilisera un Sony IMX789 Senso personnalisé pour l’appareil photo principal

En revanche, il est confirmé que la série OnePlus 9 utilisera un Capteur Sony IMX789 personnalisé pour la caméra principale de vos appareils. En l’absence de connaître sa résolution, OnePlus a expliqué qu’il est compatible avec RAW 12 bits, enregistrement HDR amélioré et prise en charge de l’enregistrement 4K à 120 FPS et 8K à 30 FPS.

Enfin, Pete Lau a assuré dans une réponse à un utilisateur du forum OnePlus que vos nouveaux smartphones auront le chargeur inclus dans la boîte. Il faudra attendre le 23 mars pour connaître tous les détails du nouveau OnePlus haut de gamme.

Plus d’informations | Oneplus