OnePlus Nord vs Samsung Galaxy S10, lequel devriez-vous acheter?

Deux terminaux distants de plus d’un an se font face, sera-t-il facile de choisir un gagnant?

Cette fois, nous arrivons à faire face à deux terminaux qui peuvent sembler assez différents, mais qui ne sont pas si différents. Comme il OnePlus Nord comme lui Samsung Galaxy S10 ils peuvent être un bon achat pour ceux qui recherchent de bonnes fonctionnalités et ne veulent pas payer ce que coûte un haut de gamme.

Qualcomm et Exynos, OxygenOS et One UI, plusieurs sont les dualités qui sont présentées dans cette comparaison. Quel est le meilleur achat? Nous comparons ces deux smartphones et mettons toutes leurs fonctionnalités à l’épreuve.

Conception et affichage

Le OnePlus Nord intègre une dalle AMOLED fluide de 6,44 pouces et une résolution Full HD + qui occupe un grand pourcentage de son front. La seule interruption est le trou pour la caméra qu’il intègre dans le coin supérieur gauche. On parle de un écran 90 Hz, il apportera donc une fluidité supplémentaire au quotidien.

On ne trouve pas de design révolutionnaire ou surprenantMais le OnePlus est un appareil bien construit. Son arrière a des bords arrondis et un agencement de caméra qui rappelle de nombreux autres smartphones introduits ces derniers temps.

Si nous regardons le terminal Samsung, nous rencontrerons un panneau AMOLED dynamique de 6,1 pouces et une résolution QHD +. Dans ce cas On ne peut pas parler d’un taux de rafraîchissement élevé, mais on peut parler d’une résolution plus élevée. Encore une fois, nous devons parler d’un petit trou dans lequel la caméra frontale est logée.

Le Samsung Galaxy S10 est un appareil assez compact, Ces 6,1 pouces permettent un corps serré et très confortable. Fabriqué en verre ne laisse aucun doute avec son design, il est facile de reconnaître qu’il s’agit de l’un des smartphones de la firme coréenne.

Caméras: un capteur de plus pour OnePlus

Les différences augmentent quand on regarde leurs caméras. Il OnePlus Nord arrive avec 4 capteurs sur le dos: un Appareil photo principal de 48 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels, un capteur macro Capteur 2 mégapixels et capteur 5 mégapixels pour le mode portrait. Dans le double trou de sa façade, un appareil photo de 32 mégapixels et un grand angle de 8 mégapixels.

À l’arrière du Samsung Galaxy S10 on retrouve 3 caméras: un capteur principal de 12 mégapixels, une téléobjectif 13 mégapixels et un grand angle 16 mégapixels. Son appareil photo pour les selfies et les appels vidéo intègre un capteur de 10 mégapixels.

Batterie et performances: vitesse vs extras

Le OnePlus Nord abrite une batterie de 4 115 mAh, compatible avec charge rapide jusqu’à 30 W. Le système Warp Charge 30T créé par OnePlus vous permet d’atteindre 100% de charge en un peu plus d’une heure.

L’appareil Samsung intègre une batterie de 3 400 mAh et une Charge rapide de 25 W. Ce S10 a quelques extras que nous devons mentionner, tels que la charge sans fil et la charge sans fil inversée. Cela vous donnera la possibilité de partager la batterie avec d’autres appareils sans avoir besoin de câbles.

Processeur et mémoire: Qualcomm ou Exynos?

Il Qualcomm Snapdragon 765G est en charge de la production d’électricité dans le OnePlus Nord. Il s’agit d’un processeur à 8 cœurs qui se déplace à une vitesse maximale de 2,4 GHz.Vous pouvez trouver le OnePlus Nord dans des versions de 6 Go, 8 Go et jusqu’à 12 Go de RAM; 128 Go et 256 Go de stockage.

Dans les entrailles du Samsung Galaxy S10 se trouve le Exynos 9820, un octa-core de 8 nanomètres fabriqué par le géant coréen. Le membre de la famille Galaxy est livré avec une seule version de 8 Go de RAM et trois versions de stockage, 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Connectivité: la 5G fait la différence

Les appareils OnePlus et Samsung sont livrés avec Dual SIM, Wi-Fi Direct, LTE et toutes les fonctionnalités plus ou moins basiques que l’on trouve dans la plupart des terminaux. Cependant, il y a quelque chose qui les sépare.

Le OnePlus Nord est un appareil 5G. Nous avons vu comment au cours de cette 2020 des appareils relativement bon marché ont sauté sur le bateau de la nouvelle connectivité, mais le Samsung Galaxy S10, sorti il ​​y a un peu plus d’un an, ne peut pas s’en vanter.

OnePlus Nord vs Samsung Galaxy S10, quelle est la meilleure option?

Si je devais garder un de ces appareils, Je choisirais le OnePlus Nord. En commençant par la section écran, si vous devez choisir entre un peu plus de résolution ou une dalle 90 Hz, je n’en doute pas. Cette résolution Full HD + est suffisante pour vous offrir une expérience formidable.

Il Qualcomm Snapdragon 765G Ce n’est pas un processeur haut de gamme, mais il est très proche de l’être et ne posera pas de problème de performances. De plus, la technologie de Charge rapide OnePlus C’est l’une des références maximales.

Les caméras du OnePlus Nord font également un excellent travail, comme nous l’avons noté dans leur examen, la firme chinoise améliore le traitement de ses clichés année après année. Nous trouvons un ensemble de caméras capables de faire un excellent travail dans presque toutes les situations. Comme d’habitude, tu peux prendre de très bonnes photos.

Tenant compte qu’en plus il y a une différence de prix considérable entre les deux, on ne peut choisir que le OnePlus Nord. Même opter pour la version la plus puissante du terminal chinois, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, est moins cher. Il a été l’un des meilleurs milieu de gamme présenté lors de ce 2020, une option avec laquelle vous ne pouvez pas vous tromper.

