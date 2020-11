OnePlus Nord SE arrivera en Inde avec une charge rapide de 65 W et un SoC Snapdragon 765: rapport

Tendance FP11 nov.2020 11:03:20 IST

OnePlus Nord a fait ses débuts plus tôt en juillet de cette année. Suite au lancement du smartphone, la société a déjà révélé trois modèles de la série avec Nord N10 5G et Nord N100 qui devraient être mis en vente plus tard ce mois-ci. OnePlus N10 5G a été proposé au prix de 329 € (environ 30 600 Rs) et est livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 512 Go avec une carte microSD. En revanche, si le OnePlus N100 Lancé en Inde, il pourrait coûter environ 15 000 Rs et offrir 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne.

Cependant, il s’avère que malgré trois téléphones dans la gamme en six mois, OnePlus se tourne maintenant vers le portefeuille de l’année prochaine.

Selon un initié rapport par Android Central, le prochain téléphone de la série Nord sera le OnePlus Nord SE et ce sera également un modèle axé sur le budget, mais avec quelques mises à niveau.

Le rapport indique en outre que le OnePlus Nord SE, nommé Ebba, aura un Warp Charge 65. Il s’agit de la même technologie de charge rapide de 65 W qui a fait ses débuts avec le OnePlus 8T. Le Nord SE sera équipé d’une batterie de 4500 mAh et devrait prendre moins de 40 minutes pour être complètement chargé.

Selon le rapport, le prochain smartphone comportera un panneau AMOLED et un Snapdragon 765.

Bien que la date de lancement ne soit pas finalisée, une source de la publication a révélé que le téléphone sera dévoilé peu de temps après le OnePlus 9.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂