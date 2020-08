OnePlus Nord reçoit la mise à jour OxygenOS 10.5.5 en Inde avec des correctifs pour le redémarrage du système et d’autres problèmes

OnePlus Nord a déjà reçu trois mises à jour majeures d’OxygenOS en Inde avec des améliorations de l’appareil photo et le micrologiciel OnePlus Buds depuis son lancement le mois dernier. Maintenant, OnePlus Nord a commencé à recevoir la nouvelle mise à jour OxygenOS version 10.5.5 pour l’Inde, l’Europe et les variantes mondiales.

Selon le journal des modifications, la dernière mise à jour d’OxygenOS version 10.5.5 pour OnePlus Nord apporte des améliorations et des correctifs à certains des problèmes à l’échelle du système. Cela inclut un correctif pour le problème de redémarrage du système lorsque le format libre est activé et les problèmes qui pourraient avoir un impact sur le redémarrage du système et que OnePlus Notes s’exécute toujours en arrière-plan.

La mise à jour ajoute également un certain nombre d’améliorations à la consommation d’énergie générale et à la clarté de l’image de la caméra. Les utilisateurs OnePlus après avoir mis à jour leur appareil vers la version 10.5.5 d’OxygenOS devraient maintenant obtenir une meilleure clarté d’image sur la caméra frontale en basse lumière et la caméra macro.

Consultez le journal des modifications de mise à jour complet pour la dernière mise à jour OnePlus Nord OxygenOS version 10.5.5 ci-dessous.

Changelog

Système

Interface de réglage du volume améliorée Correction du problème de redémarrage du système lorsque le format libre est activé Correction du problème de OnePlus Notes fonctionnant toujours en arrière-plan

Caméra Amélioration de la clarté de l’image de la caméra frontale en basse lumière Amélioration de la clarté de l’image de la caméra macro

Puissance Amélioration de la consommation d’énergie générale Expérience de charge améliorée



Veuillez noter que la dernière mise à jour d’OxygenOS version 10.5.5 sera disponible pour un petit nombre d’utilisateurs aujourd’hui et sera déployée sur les appareils en mode dans les prochains jours.