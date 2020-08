OnePlus Nord, OnePlus 8, OnePlus 7 et OnePlus 6, pour bientôt obtenir l’option Windows flottante en mode jeu

Au cours de la dernière session mensuelle de FAQ OxygenOS, OnePlus a révélé que la fonctionnalité de fenêtre flottante en mode Jeu sera bientôt disponible pour les appareils OnePlus, y compris OnePlus 6 et les modèles ultérieurs.

Tout en répondant à une question fréquemment posée concernant la fenêtre flottante en mode Jeu, OnePlus a répondu que la fonction de fenêtre flottante en mode Jeu sera bientôt disponible pour les appareils OnePlus 6 et ultérieurs, notamment les séries OnePlus Nord, OnePlus 8 et OnePlus 7.

OnePlus indique que la fonction de fenêtre flottante sera accessible via la boîte à outils de jeu. Les utilisateurs bénéficieront non seulement de fenêtres flottantes WhatsApp et Instagram, mais pourront également activer la prévention des erreurs de contact, l’enregistreur d’écran, la notification et le mode Fnatic.

OnePlus a révélé que la fonction de fenêtre flottante en mode Jeu sera initialement disponible pour les utilisateurs de OnePlus 7/7 Pro / 7T / 7T Pro à essayer lors du prochain Open Beta Test (version OBT). Vous pouvez consulter plus de FAQ sur OxygenOS sur le message officiel du forum ici.