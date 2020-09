OnePlus Nord, OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro: lequel choisir entre les smartphones avec 4, 5 et 6 caméras

OnePlus C’est l’une des marques les plus parlées parmi les passionnés de smartphones et dans le paysage Android, elle a conquis un public de fans grâce à la création de téléphones concrets et proposés à des prix attractifs. Dernièrement, cependant, le groupe a partiellement changé son objectif, ne dédaignant pas de rivaliser avec des gadgets très coûteux: pour prouver que c’est son offre actuelle de gadgets, qui commence à 399 euros et monte à 1019 euros. Les derniers téléphones lancés, OnePlus Nord, OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, sont tous basés sur un design similaire, sur Connectivité 5G et sur un système d’exploitation Android mis à jour à la dernière version et assaisonné avec des ajouts utiles mais peu invasifs; les expériences utilisateur qu’ils offrent, cependant, sont assez différentes les unes des autres.

OnePlus Nord: en parfait équilibre

Avec OnePlus Nord, le groupe s’est concentré sur un écran de bonne qualité, un modem 5G et un système de caméra difficile à trouver dans cette gamme de prix. L’écran OnePlus Nord se met à jour jusqu’à 90 fois par seconde, ce qui permet d’utiliser le téléphone plus fluide qu’il n’apparaît sur la plupart des produits concurrents. Le secteur photographique est curieux mais intéressant. le Capteur principal 48 Mpixel il se comporte très bien, mais s’accompagne de caméras auxiliaires beaucoup plus moyennes: le grand-angle 8 Mpixel n’offre pas de prises de vue particulièrement détaillées, tandis que la macro 2 Mpixel et le capteur de profondeur 5 Mpixel ne trouvent pas beaucoup d’utilisations d’un point de vue pratique . Eh bien à la place je 2 capteurs avant, qui vous permettent de prendre des selfies de groupe qui seraient difficiles à capturer avec la plupart des smartphones.

Là où l’entreprise a dû réduire ses coûts, c’est dans le choix du processeur, le modèle Snapdragon 765G de Qualcomm. Le gadget ne montre jamais aucun signe de ralentissement, mais lors de l’installation, de l’ouverture d’applications et du traitement des photos, des vidéos et d’autres quantités de données, il peut prends encore quelques fractions de seconde des adversaires équipés des processeurs les plus avancés. Cependant, le compromis trouvé par les ingénieurs OnePlus est valide: l’appareil est proposé à un prix extrêmement attractif avec des fonctionnalités dont les autres gadgets ne peuvent se vanter.

OnePlus 8: la vitesse avant tout

La série OnePlus 8 dispose d’un design désormais extrêmement raffiné, avec un écran incurvé sur les bords latéraux qui s’avère utile pour accompagner les gestes Android sans gâcher l’expérience visuelle. Là caméra frontale il n’en est qu’un, positionné dans un trou en haut à droite de l’appareil où il est pratiquement invisible. Parmi les aspects les plus intéressants de l’appareil, cependant, il y a la vitesse: OnePlus 8 est en fait entraîné par le puissant processeur Snapdragon 865: le vitesse d’exécution des applications sur ce téléphone ne laisse rien à désirer et ne laissera rien à désirer pendant des années. Là où OnePlus 8 déçoit un peu, c’est dans le secteur photographique: le capteur principal prend en effet des photos détaillées et parfois spectaculaires, mais n’atteint pas le niveau des images produites par les téléphones les plus connus; la qualité de l’objectif grand angle, bien qu’elle ne soit pas à jeter, baisse par rapport à celle du capteur principal; surtout au téléphone il n’y a pas d’objectif dédié au zoom, mais seulement une unité de seulement 2 Mpixels pour la photographie macro. Bref, le smartphone représente une belle opportunité pour tous ceux qui veulent un produit incroyablement puissant et rapide, avec un écran capable de surprendre et un système photographique qui malgré les défauts s’avère appréciable.

OnePlus 8 Pro: écran supérieur et appareil photo valide

Le modèle le plus avancé entre les deux proposé ce printemps est un produit extrêmement valable mais non sans contradictions. À la fois en main et en poche, le taille plus grande par rapport aux deux autres gadgets en fait, ils se font sentir. L’empreinte plus grande est compensée par un écran avec une diagonale, une résolution et un taux de rafraîchissement plus élevés (jusqu’à 120 Hz), ce qui le rend parmi les meilleurs écrans circulant actuellement sur un smartphone. D’autres aspects auraient été intéressants à voir sur OnePlus 8 et Nord, mais ils ne sont présents que dans ce modèle: en particulier c’est le chargement sans fil (qui fonctionne également en sens inverse) etimperméabilité à l’eau. Côté photographique, le modèle Pro est un cran au-dessus du OnePlus 8. Le capteur principal de 48 Mpixels est de dernière génération et capture des images visiblement meilleures dans des conditions d’éclairage incertaines; celui-la grand angle, également à partir de 48 Mpixel, offre un niveau de détail nettement supérieur, tandis que le téléobjectif 8 Mpixel sur les deux autres gadgets n’ont même pas d’équivalent. Le triptyque fonctionne presque au niveau du meilleur Android du marché mais est livré avec un quatrième capteur de couleur ce qui en plus de ne pas avoir beaucoup de sens à exister (il permet simplement de capturer des photos et des vidéos avec des couleurs filtrées) permet de faire monter le prix d’un gadget pas cher du tout.