OnePlus Nord obtient la mise à jour d’OxygenOS Open Beta 2 avec un hôte corrige

OnePlus Nord a reçu sa toute première mise à jour bêta ouverte d’OxygenOS 11 au début du mois. Maintenant, OnePlus a publié le deuxième OxygenOS 11 bêta ouverte 2 basé sur Android 11 pour le OnePlus Nord. OnePlus indique que la dernière mise à jour de la version bêta est en cours de déploiement et comporte une multitude de correctifs et d’optimisation pour l’appareil. Cependant, la deuxième mise à jour bêta ouverte n’apporte aucune nouvelle fonctionnalité.

Si nous parlons d’optimisation, la deuxième mise à jour bêta ouverte d’OxygenOS optimise l’affichage de l’interface utilisateur de la calculatrice, la position et l’animation de certaines icônes dans l’écran de verrouillage et la gestion de l’arrière-plan de Whatsapp pour recevoir des messages plus opportuns.

En ce qui concerne les correctifs qu’elle inclut, la mise à jour corrige un problème où l’icône de la batterie ne s’affichait pas après la rotation de l’appareil de paysage en portrait. La mise à jour corrige également les problèmes avec Dirac Audio Tuner et ne parvient pas à définir le problème des alarmes.

En outre, la deuxième mise à jour bêta ouverte d’OxygenOS apporte des correctifs aux bulles Messenger, à l’histogramme et à la ligne de référence horizontale pour la caméra et ne peut pas définir SIM 2 comme carte par défaut sur l’appareil.

Vous pouvez trouver ci-dessous les journaux de modifications complets de la dernière mise à jour d’OxygenOS Open Beta 2 pour OnePlus Nord.

OnePlus Nord OxygenOS Open Beta 2 Journal des modifications:

Système Optimisation de l’affichage de l’interface utilisateur de la calculatrice Optimisation de la position et de l’animation de certaines icônes dans l’écran de verrouillage Optimisation de la gestion en arrière-plan de Whatsapp pour recevoir des messages plus opportuns Correction du problème selon lequel l’icône de la batterie ne s’affiche pas après la rotation de l’appareil de paysage en portrait Correction du problème de faible probabilité où le tuner audio Dirac pouvait ne pas ajuster l’effet sonore Correction du petit problème de probabilité que les réveils ne puissent pas être réglés

Message Correction du problème selon lequel Messenger Bubbles ne pouvait pas apparaître

Caméra Correction du problème avec l’histogramme et la ligne de référence horizontale désactivés par défaut Correction du problème de clignotement avec l’icône de l’effet de profondeur lors de la prise de vue en mode portrait

Réseau Correction du problème selon lequel la carte SIM 2 ne peut pas être définie comme carte par défaut



Veuillez garder à l’esprit qu’il s’agit d’une version bêta et non d’une mise à jour OTA stable officielle. En installant la version bêta, vous pourriez rencontrer des bogues et des problèmes sur votre appareil, alors gardez cela à l’esprit avant de continuer et effectuez toujours une sauvegarde de votre fichier et des choses en cas de perte de données.

