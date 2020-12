OnePlus Nord N10 5G obtient la mise à jour OxygenOS 10.5.8 avec le correctif de sécurité de décembre 2020

Tendance FP23 déc.2020 16:36:01 IST

OnePlus a commencé le déploiement de la mise à jour OxygenOS 10.5.8 pour ses appareils Nord N10 5G. La troisième mise à jour du système pour le produit phare comprend le correctif de sécurité de décembre 2020, ainsi que plusieurs caméras et autres améliorations. L’OxygenOS 10.5.8 propose également un package Google Mobile Services (GMS) mis à jour qui porte le package de services OnePlus jusqu’en septembre 2020. La mise à jour 5.8 vient après OxygenOS 10.5.5 et OxygenOS 10.5.7. Le déploiement actuel est effectué dans un ordre incrémentiel et, par conséquent, cela peut prendre un certain temps pour que toutes les unités reçoivent la mise à jour.

Selon une entreprise message de forum, la mise à jour du système porte le numéro de version 10.5.8.BE89BA pour l’Europe et 10.5.8.BE86AA pour l’Amérique du Nord. Le journal des modifications indique que la consommation d’énergie du système a été optimisée, de même que la publication du correctif de sécurité Android de décembre. Les applications et API Google dans le cadre du package GMS ont été mises à jour jusqu’en septembre 2020. De plus, la stabilité du système a été améliorée.

Dans la section appareil photo, l’expérience de prise de vue avec l’appareil photo du OnePlus Nord N10 5G a été améliorée. Enfin, des améliorations ont été apportées au forum du réseau. La stabilité de connexion des réseaux mobiles a été améliorée pour améliorer l’expérience. Les utilisateurs pourront signaler tout type de bogue en écrivant leurs réclamations sur ce site.

Le déploiement étant progressif, seuls quelques appareils ont été mis à jour immédiatement. Un déploiement plus large sera lancé dans les prochains jours. Pour les utilisateurs qui n’ont pas encore reçu de message pour télécharger la dernière mise à jour du système, ils peuvent vérifier les paramètres de leur téléphone et voir si une mise à jour est disponible. La plupart des utilisateurs sont susceptibles d’obtenir la mise à jour dans quelques jours et chaque fois que la nouvelle mise à jour d’Oxygen OS devient disponible, les utilisateurs doivent simplement télécharger et installer la mise à jour OxygenOS 10.5.8.

.

