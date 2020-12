OnePlus Nord et Nord N100 commencent à recevoir la mise à jour OxygenOS avec le correctif de sécurité de décembre 2020

Tendance FP31 déc.2020 10:07:36 IST

OnePlus Nord et OnePlus Nord N100 ont commencé à recevoir les correctifs de sécurité de décembre 2020 via la mise à jour OxygenOS 10.5.10 et Oxygen 10.5.5. Cela survient une semaine après que le OnePlus Nord N10 5G a reçu la mise à jour OxygenOS 10.5.8 et avec elle, le correctif de sécurité a été utilisé jusqu’à Décembre 2020. Selon un message de forum d’entreprise, le déploiement d’OxygenOS 10.5.10 pour OnePlus Nord est progressif et il faudra donc quelques semaines à chaque utilisateur pour recevoir la mise à jour.

D’autre part, le OnePlus Nord N100 a reçu une mise à jour Oxygen 10.5.5 pour l’Europe et 10.5.4 pour l’Amérique du Nord.

Le message du forum indiquait que la mise à jour du logiciel sera étiquetée 10.5.10.AC01DA pour l’France, 10.5.10.AC01BA pour l’Europe et 10.5.10.AC01AA pour la version mondiale. Outre le correctif de sécurité Android mis à jour, le système de Nord a reçu un package GMS mis à jour et des corrections de bogues générales. Une amélioration n’a été introduite que pour le marché indien, où les utilisateurs pourront gérer leurs comptes OnePlus, bénéficier d’un «support facile d’accès, découvrir des avantages intéressants réservés aux membres et acheter des produits OnePlus» sur le OnePlus Store. Le message a mentionné que cela peut également être désinstallé.

Selon un autre message de forum, OnePlus a également publié la mise à jour logicielle du Nord N100. avec le correctif de sécurité, la consommation d’énergie, le package GMS mis à jour, l’expérience de prise de vue de l’appareil photo, la stabilité des fonctions de communication et la compatibilité des appareils Bluetooth ont été améliorés.

De plus, un réglage rapide a été ajouté au système afin que les utilisateurs puissent facilement passer du mode muet, du mode sonnerie ou des vibrations. un problème de bruit d’appel à faible probabilité a également été corrigé. Sorti le 28 décembre, l’OTA prendra quelques jours pour être largement déployé par l’entreprise.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂