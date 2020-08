OnePlus Nord dans le test de dureté: c’est le point faible majeur

Pharma Nord Glucosamine et Chondroitine 60 comprimés

Ce complément de Pharma-Nord apporte de la glucosamine, de la chondroïtine et de la vitamine C. Tout comme la glucosamine, la chondroïtine est une substance fabriquée par notre organisme et présente dans les cartilages. Lorsqu'elle se lie aux fibres protéiques du tissu cartilagineux (collagène et élastine),