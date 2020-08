OnePlus Nord dans l’aperçu du test: quelle est la qualité du smartphone bon marché?

Les meilleurs smartphones bon marché obtiennent-ils une nouvelle entrée avec le OnePlus Nord? Un premier aperçu des tests montre: Les avis des critiques sont largement positifs.

Quelle est la qualité du OnePlus Nord? Nous avons examiné les premiers tests et résumé les revues de presse pour vous. Le smartphone bon marché ne semble pas décevoir.

OnePlus Nord testé par The Verge

Avec le OnePlus Nord, le fabricant ne revient pas vraiment à ses racines: cela signifie non seulement CURVED, mais aussi The Verge. Parce que le smartphone bon marché n’est pas un tueur phare et nécessite donc certainement des coupures de votre part. Le chipset de milieu de gamme est un inconvénient notable par rapport aux appareils OnePlus plus chers.

Cela a également un effet négatif sur l’affichage 90 Hz du OnePlus Nord et conduit à des animations moins fluides que, par exemple, le OnePlus 8. Le résultat est meilleur qu’avec les écrans 60 Hz, mais pas comparable aux écrans 90 Hz de Smartphones haut de gamme. En dehors de cela, l’écran est convaincant à presque tous les égards.

La situation est similaire avec la caméra quad 48 MP, qui a des spécifications impressionnantes sur papier. Ce n’est pas aussi bon qu’il y paraît. Mais il est à peu près à égalité avec les boutons du OnePlus 8. nettement plus cher. Dans l’ensemble, le OnePlus Nord est un bon smartphone de classe moyenne, mais pas parfait. C’est typique de cette gamme de prix, dans laquelle chaque appareil nécessite certains compromis de votre part.

Néanmoins, le téléphone portable est un peu différent de ses concurrents, dont la plupart s’affichent dans des zones individuelles. Le OnePlus Nord, en revanche, est un excellent polyvalent qui n’a pas de faiblesses majeures, mais n’est jamais vraiment enthousiaste à ce sujet. Cela le rend recommandable pour tout le monde d’une part, mais pas particulièrement intéressant pour aucun groupe cible. Au final, la note est plus que décente: le OnePlus Nord obtient 8 points sur 10 possibles au test.

Voici ce que pense Engadget du OnePlus Nord

Notre aperçu des tests de OnePlus Nord se poursuit avec l’avis d’Engadget. Dans ce test également, on peut lire que le chipset ne rattrape parfois pas tout à fait l’affichage à 90 Hz. La plupart du temps, cependant, ce n’est pas perceptible. L’appareil photo était agréablement surprenant et produisait surtout de superbes photos. Même dans l’obscurité, le bruit de l’image est limité – probablement en raison de la stabilisation optique de l’image.

Cependant, les images semblaient généralement un peu cool. Ce qui m’a le plus manqué, c’est le zoom plus puissant. Dans l’ensemble, la caméra est “assez bonne”. Comme d’habitude, Engadget n’attribue pas de note – mais nous permet de voir que le OnePlus Nord pourrait être le meilleur choix pour beaucoup par rapport au OnePlus 8.

CNET: “Un excellent smartphone 5G abordable”

“5G, des spécifications exceptionnelles et un prix bas” – le résumé de CNET est probablement le plus positif de notre examen. En conséquence, avec 8,3 points, la note est satisfaisante. Il n’y a que «quelques petits» compromis: comme l’absence de classification IP ou le capteur d’empreintes digitales peu fiable.

Le chipset n’est pas le plus rapide. Cependant, il est peu probable que vous le submergiez trop souvent. Lors du test, le OnePlus Nord a également bien performé dans des jeux exigeants comme Asphalt 9. La durée de vie de la batterie était également bonne. Cependant, le smartphone n’était pas non plus connecté au réseau mobile via la 5G.

OnePlus Nord dans l’aperçu du test: conclusion

Les trois publications considèrent OnePlus Nord comme un smartphone de milieu de gamme recommandé. Les utilisateurs d’Android en particulier devraient être présélectionnés. Cependant, il existe également des alternatives intéressantes dans le segment de prix inférieur à 400 euros, dans lequel le modèle de base peut être trouvé. La version la plus chère à 499 euros rencontre également l’iPhone SE dans la fourchette de prix inférieure à 500 euros, qui est également un excellent polyvalent – et est également livré avec un chipset phare.