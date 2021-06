OnePlus Nord CE 5G: Nouveau smartphone milieu de gamme avec 5G en marche

OnePlus Nord - Smartphone Débloqué 5G (Écran 6,44" Fluid AMOLED 90 Hz - 8Go RAM - 128GO Stockage - Quad Caméra) - Garantie Constructeur 2 ans - Bleu Marbre avec écouteurs

6.44'' AMOLED with 90 Hz refresh rate, you can't go back once you experience the smoothness on the display.Super Smooth Display – high resolution with a 90-Hz refresh rate – scrolling, swiping and switching through apps feels easy and effortless Le système de caméra arrière à quatre capteurs et le système de caméra avant à double capteur offrent plus de possibilités pour capturer votre quotidien. (Caméra arrière : 48 Mp + 8 Mp + 5 Mp + 2 Mp ; Caméra avant : 32 Mp + 8 Mp) 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne pour plus de performances, une vitesse folle et de plus grandes quantités de données / Processeur haute performance Qualcomm Snapdragon 765G avec connectivité 5G Batterie d'une capacité de 4100 mAh - Avec la technologie OnePlus Warp Charge, vous pouvez être «prêt en un rien de temps». Une journée complète de d'autonomie en 30 minutes de charge. Les téléphones avec Alexa d'intégrées vous permettent de passer des appels téléphoniques, d'ouvrir des applications, de contrôler des appareils intelligents pour la maison, d'accéder à la bibliothèque Alexa Skills, et plus encore en utilisant uniquement votre voix lors de vos déplacements. Téléchargez l'application Alexa et terminez la configuration mains libres pour commencer. Demandez simplement - et Alexa répondra instantanément. included_components: OnePlus 8 NORD, écouteurs OnePlus Bullets USB Type-C, Adaptateur secteur Warp Charge 30T, Câble Warp Type-C (Supporte USB 2.0), Guide de démarrage rapide, Lettre de bienvenue, Notice de sécurité et carte de garantie, autocollant logo, Coque de protection transparente, film de protection (déjà posé), éjecteur de carte SIM