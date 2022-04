OnePlus Nord CE 2 Lite 5G officiel : écran 120 Hz et batterie 5 000 mAh pour moins de 250 euros à changer

Partager

Le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 695, avec un appareil photo principal de 64 MP et une charge rapide de 33W.

OnePlus continue d’élargir son catalogue de terminaux pour ce 2022, et après avoir récemment présenté votre candidat pour le milieu de gamme premiumle OnePlus Ace, vient de sortir votre nouveau smartphone milieu de gamme abordablele OnePlus Nord CE 2 Lite 5G.

Ce nouveau terminal de la marque chinoise se distingue par son matériel très compétitif tel que un écran 120 hertz et une grosse batterie de 5 000 mAh pour un prix défiant toute concurrence : moins de 250 euros pour changer.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G : toutes les infos

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G : Caractéristique Dimensions 164,3 x 75,6 x 8,5 mm

195 grammes Filtrer Écran ACL de 6,59 pouces

Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur Processeur : Qualcomm Snapdragon 695 RAM 6/8 Go Système opératif OxygenOS 12 basé sur Android 12

Deux ans de mises à jour du système

Trois ans de mises à jour de sécurité Stockage 128 Go extensible par microSD appareils photo Arrière:

– 64MP f/1.7

– Macro 2 MP f/2.4

– 2MP f/2.4 bokeh

Frontale :

– 16MP f/2.0 Batterie 5 000 mAh

Charge rapide SUPERVOOC 33W Autres Triple emplacement (double SIM et microSD)

5G

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax

lecteur d’empreintes digitales sur le côté

USB-C

Prise casque 3,5 mm prix de départ A partir de 248 euros pour changer

Le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G a un design similaire à celui de son grand frère, un OnePlus Nord CE 2 5G que nous avons déjà analysé en profondeur, avec une façade presque sans cadre et un dos avec un module triple caméra dans le coin supérieur gauche et le logo de la marque au centre.

Ledit module caméra est composé de 3 capteurs, le principal étant l’un des 64 mégapixels avec une ouverture focale f/1.7. Ce capteur principal est accompagné d’un capteur Macro 2 mégapixels avec une ouverture focale f/2.4 et un capteur de profondeur avec la même résolution et la même ouverture focale que le précédent.

Si nous retournons le terminal, nous trouvons un grand écran Écran LCD de 6,59 pouces avec résolution Full HD+ 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 hertz, une fonctionnalité qui, petit à petit, atteint le milieu de gamme. Dans le coin supérieur gauche de ce panneau, il y a un trou dans l’écran où votre Appareil photo selfie de 16 mégapixels avec une ouverture focale f/2.0.

Le cœur du OnePlus Nord CE 2 Lite 5G est un Qualcomm Snapdragon 695un processeur à huit cœurs compatible avec les nouveaux réseaux 5G qui est accompagné de deux versions de 6 et 8 Go de RAM et une seule variante de 128 Go de stockage interneque, oui, nous pouvons étendre à l’aide de cartes microSD.

Un autre des points forts de ce smartphone est son autonomie, puisqu’il dispose d’un large batterie d’une capacité de 5 000 mAh. De plus, cette batterie a Charge rapide SUPERVOOC 33Wgrâce à laquelle vous pouvez complètement chargé en moins d’une heure.

Le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G ne manque pas non plus de connectivité puisqu’il est équipé de 5G, double Wi-Fi, Bluetooth 5.2lecteur d’empreintes digitales sur le côté, USB-C et Prise casque 3,5 millimètres.

Au niveau logiciel, le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G dispose d’Android 12 fonctionnant sous la dernière version de la couche de personnalisation de la firme chinoise, Oxygène OS 12.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G : disponibilité et prix

Le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G a été officiellement lancé en Inde et est maintenant disponible à l’achat dans ce pays en deux couleurs : noir et bleu.

Le OnePlus 10 arrivera tôt ou tard, et ce seront ses caractéristiques

Les prix officiels des deux versions disponibles de ce terminal Ils sont les suivants:

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 6/128 Go : 19 999 INR, environ 248 euros pour changer

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 8/128 Go : 21 999 INR, environ 273 euros pour changer

Rubriques connexes: un plus

