OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition est maintenant en vente, et voici pourquoi vous devez vous en procurer un

Ce n’est pas tous les jours que quelqu’un – et c’est de OnePlus dont nous parlons, pas n’importe qui – propose un téléphone phosphorescent inspiré d’une légende d’arcade.

Le téléphone OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition, et oui, c’est une bouchée, promet d’être assez unique au lancement. Les spécifications sont similaires à celles du Nord 2 existant en ce sens que vous obtenez le même écran et les mêmes caméras, et la variante 12/256 Go, mais plutôt que de simplement mettre la marque Pac-Man à l’arrière et dans l’interface utilisateur, OnePlus dit que c’est parti et gamifié toute l’expérience.

Le téléphone est jonché de clins d’œil subtils au héros au visage de pizza et insère des jeux, des défis et divers éléments de contenu exclusif. Oh, et il y a aussi ce panneau arrière qui brille dans le noir grâce à un design phosphorescent à double couche qui montre un labyrinthe isométrique inspiré de ce classique d’arcade.

Pourquoi l’ont-ils fait ? Eh bien, selon les propres mots de OnePlus, « Nous voulions offrir les mêmes spécifications et fonctionnalités incroyables que vous aimez de Nord 2 dans un package rafraîchissant qui fait passer le divertissement au niveau supérieur. En d’autres termes, le OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition est rapide. Lisse. Et bien plus amusant.

Cependant, il n’y a pas que l’arrière qui est spécial, même l’emballage présente un motif en forme de labyrinthe semblable à un niveau Pac-Man. Un étui de protection funky sur le thème de Pac-Man complète l’ensemble.

Les spécifications sont bonnes pour un téléphone dans cette fourchette de prix et incluent un écran FHD+ Fluid AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz protégé par Gorilla Glass 5. Le SoC est une puce MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G à 8 cœurs construite sur un processus de 6 nkm et avec un GPU Mali-G77 MC9.

Les caméras comprennent une caméra principale 50 MP F1.9 avec un capteur 1/1,56″ qui prend en charge PDAF et OIS, ainsi qu’une unité ultra-large 8 MP F2.3 et 2 MP F2.4 monochrome. Le flash à double LED, la vidéo 4K 30 et un ralenti à 240 ips sont tous pris en charge, tout comme le mode EIS gyro-assisté pour obtenir des prises de vue stables. La caméra frontale est, bien sûr, une unité 32 MP F2.5 avec des pixels de 0,8 micron avec prise en charge de la vidéo FHD 30 ips et de l’EIS.

Pour la biométrie, vous disposez d’un lecteur d’empreintes digitales et une batterie de 4 500 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 65 W s’occupe d’alimenter le téléphone.

Le téléphone est actuellement en vente à Rs 37 999.

