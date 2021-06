OnePlus Nord 2 : le best-seller pas cher arrive-t-il bientôt ? · ⊃ 45secondes.fr.de

Le OnePlus Nord a été l’une des plus grandes surprises de l’année dernière. Après que OnePlus a accidentellement confirmé qu’un OnePlus Nord 2 était en préparation, un leaker a commenté la date de sortie. Apparemment, OnePlus dévoilera bientôt le nouveau smartphone à petit budget.

OnePlus nous présentera bientôt trois nouveaux smartphones économiques. Y compris le OnePlus Nord CE 5G, le OnePlus Nord N200 5G et le très attendu OnePlus Nord 2. C’est du moins ce qu’indique la fuite de Mukul Sharma, qui nous dit qu’un autre appareil nous attend en juillet. Selon lui, il pourrait être le successeur du populaire OnePlus Nord, qui a attiré l’attention avec de grands succès commerciaux l’année dernière.

OnePlus Nord 2 : plus de puissance que son prédécesseur

Le OnePlus Nord doit son grand succès à un fait simple : il propose du bon matériel pour peu d’argent. Le fabricant est garanti de ne rien changer à ce sujet dans le modèle successeur. Jusqu’à présent, les Chinois n’ont publié aucune information officielle (à part la confirmation accidentelle du nom), mais bien sûr, il y a déjà quelques fuites en circulation, que nous allons résumer et évaluer pour vous.

Pour le processeur, OnePlus ne s’appuiera probablement pas sur Qualcomm cette fois, mais utilisera le Dimensity 1200 de MediaTek. Cela devrait donner au OnePlus Nord 2 un gain de performances significatif par rapport à son prédécesseur. La sélection de puces présumée nous indique également que le smartphone dispose d’un modem 5G et est donc équipé pour le nouveau réseau cellulaire.

Est-ce que la caméra quad disparaît?

Des changements peuvent également être attendus dans la configuration de la caméra. Selon les rumeurs, le OnePlus Nord 2 serait équipé d’un triple au lieu d’un quad. Le modèle précédent utilise un capteur principal de 64 MP, un ultra grand angle de 8 MP, un monochrome de 2 MP et un capteur macro de 2 MP. On peut supposer que l’un des deux derniers disparaîtra.

