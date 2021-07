OnePlus Nord 2 5G pour fonctionner sur OxygenOS 11.3 avec des fonctionnalités telles que Nightscape Ultra, AI Resolution Boost et plus

14 juillet 2021 17:24:52 IST

OnePlus a récemment promis trois mises à niveau majeures d’Android et quatre correctifs de sécurité tout en partageant une liste de sa prise en charge logicielle pour tous les téléphones phares OnePlus. La marque a également annoncé la fusion de la base de code OxygenOS et de ColorOS d’Oppo, confirmant que la société passera à la base de code intégrée sur les téléphones actuels à partir de la mise à jour Android 12.

Maintenant, dans une interview avec Développeurs XDA, OnePlus a révélé les ajouts à venir à la gamme One Plus Nord. OnePlus Nord 2 sera le premier téléphone de la société à fonctionner sur OxygenOS 11.3 avec une base de code intégrée. Le chef de produit de OnePlus, Oliver Zhang, a révélé qu’il n’y aurait pas beaucoup de changements au système d’exploitation alors qu’il s’agirait d’un proche cousin de l’OxygenOS vanille.

Zhang a également partagé des détails sur les fonctionnalités basées sur l’IA de Nord 2, notamment AI Resolution Boost, AI Video Enhancements, AI Color Boost, AI Photo Enhancements et Nightscape Ultra. Selon le rapport, la fonction AI Color Boost « utilisera les capacités contextuelles de l’IA pour détecter ce que les utilisateurs regardent à l’écran à partir d’applications populaires ». Sur les plateformes de médias sociaux, AI Resolution Boost sera en mesure d’améliorer automatiquement la vidéo basse résolution en résolution HD.

Les autres fonctionnalités de Nord 2 devraient inclure un écran Full HD+ de 6,43 pouces soutenu par un panneau AMOLED avec prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. La société a confirmé que Nord 2 pourrait être le premier téléphone OnePlus à être soutenu par le processeur MediaTek Dimensity 1200 et viendra très probablement avec jusqu’à 12 Go de RAM et des variantes de stockage de 256 Go.

Outre les caractéristiques ci-dessus, Nord 2 peut avoir une configuration à trois caméras à l’arrière, comprenant une caméra principale de 50 MP, une caméra ultra grand angle de 8 MP et une caméra macro de 2 MP. Il peut également avoir un appareil photo frontal de 32 MP. OnePlus Nord 2 devrait être livré avec un pack de 4 500 mAh avec une charge rapide.

Le téléphone devrait être lancé le 22 juillet.

.

