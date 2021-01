OnePlus montre une première image de son alternative au Xiaomi Mi Band: ce sont ses spécifications (possibles)

Tôt ou tard, il devait arriver et ça l’a été, OnePlus a montré pour la première fois un image du portable qu’ils préparent. Bien que le teaser ne laisse pas grand chose à voir, tout indique qu’il s’agira d’un bracelet de suivi d’activité. OnePlus entre ainsi sur un marché où d’autres fabricants asiatiques comme Xiaomi ou Huami (Amazfit) ont déjà une présence gigantesque depuis des années.





L’image publiée est officielle et a été publiée sur les réseaux sociaux de la marque ainsi que sur sa page Amazon entre autres. Maintenant, ils ne semblent pas dire absolument aucune spécification de ce qu’il apportera et de ce qu’il n’apportera pas. Par la façon dont ça a l’air on peut apprécier un bracelet d’activité qui a sûrement une bande de silicone et un écran OLED avec un contenu minimal pour préserver l’autonomie. En d’autres termes, un bracelet d’activité normale.

Tous ça mais pour le moment ce sont des spéculationscar OnePlus n’a rien confirmé et les images peuvent être trompeuses. Il faudra attendre qu’il soit entièrement présenté (ou plus de détails à révéler) pour définir de quel type de portable il s’agit exactement.

Les fuites portables OnePlus

En l’absence de détails officiels, bonnes sont les fuites. Au cours des dernières heures et après l’image officielle, différents caractéristiques possibles de ce bracelet d’activité.

D’une part, nous avons le spécifications alléguées du bracelet grâce à leaker Ishan Agarwal. Il a déjà divulgué avec succès plus de détails sur d’autres appareils de fabricants asiatiques. De même, les fonctions qu’il détaille sont totalement plausibles:

Surveillance de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène du sang

Surveillance du sommeil

Écran AMOLED de 1,1 pouces

Deux semaines d’autonomie

Résistance IP68 à l’eau et à la poussière

13 détection de mode sportif

Prix ​​environ 2499 INR (28 euros au changement)

En plus des spécifications, également est apparu plus images promotionnelles supposées du bracelet avec. Il n’y a pas beaucoup de mystère ici, nous avons un bracelet allongé avec un bracelet en silicone similaire à celui des autres fabricants. Oui, il est vrai que l’utilisation d’une texture légère sur la surface du bracelet et l’utilisation de deux couleurs dans certaines versions de celui-ci se démarquent.

En ce qui concerne l’écran, le design est extrêmement similaire à celui du groupe OPPO présenté en juin 2020. Il ne serait rien d’étrange qu’il s’agisse du même appareil avec le changement personnel occasionnel effectué par OnePlus. Nous allons bientôt sortir de tout doute.

