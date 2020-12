OnePlus lancera son bracelet intelligent pas cher pour se battre avec le Xiaomi Mi Band

La prochaine chose pour OnePlus ne sera pas un mobile: la marque prévoit de lancer un bracelet intelligent pas cher.

Après le téléphones, écouteurs et téléviseurs, OnePlus veut entrer pleinement dans le domaine des wearables, et la société semble déjà finaliser les détails de son premier produit de cette catégorie.

Et alors que nous nous attendions tous à ce que le premier portable de OnePlus soit la smartwatch, une fuite exclusive d’AndroidCentral nous indique que ce que OnePlus envisage de lancer est plutôt un bracelet intelligent destiné à concurrencer le Mi Band 5 de Xiaomi.

Le premier portable OnePlus sera un bracelet de 40 €

Selon les informations partagées, le Le bracelet intelligent OnePlus arrivera au cours du premier trimestre de 2021, probablement à côté du OnePlus 9.

Elle devrait atterrir un prix ne dépassant pas 40 dollars, il serait donc destiné à rivaliser dans la même gamme de prix que le Xiaomi Mi Band 5, actuel leader incontesté dans la catégorie des bracelets intelligents.

Il est indiqué que Stratégie OnePlus dans le domaine des wearables serait similaire à celui que l’entreprise a suivi ces dernières années sur le territoire de la téléphonie: le Montre OnePlus occuperait le segment prime, équivalent à celui du OnePlus 8 ou 8 Pro, et le «OnePlus Band» serait plusieurs crans plus bas en termes de prix, de la même manière que cela se passe avec le OnePlus Nord.

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose sur la Caractéristiques du bracelet intelligent OnePlus, mais on s’attend à ce qu’il hérite des caractéristiques d’autres bracelets déjà disponibles sur le marché, comme le Écran OLED, résistance à l’eau et fonctions axées sur le sport. Très probablement, la marque utilisera le OPPO Band lancé par la société mère de BBK Electronics il y a quelques mois comme base.

Il est également indiqué que, dans un premier temps, ce produit serait destiné initialement au marché indien, et plus tard, sa disponibilité serait étendue au reste des régions où OnePlus opère officiellement.

