OnePlus confirme l’arrivée de son premier bracelet intelligent: ce sont ses détails

Dans les prochains jours, la firme lèvera le rideau sur son premier portable de ce type.

La volonté de OnePlus de conquérir le marché de la technologie semble ne pas avoir de plafond. D’abord sont venus leurs smartphones spectaculaires, puis leurs écouteurs et téléviseurs et, maintenant, la firme chinoise veut attaque aux consommateurs avec un nouveau produit dans leur portefeuille: bracelets intelligents. Chaque jour, c’est un peu plus Xiaomi.

Les rumeurs sont vraies et OnePlus lancera dans les prochains jours le Bande OnePlus officiellement. Plus précisément, le pays choisi pour sa mise en scène est Inde le 11 janvier prochain.

Fonctionnalités du OnePlus Band

La société a publié un message « énigmatique » dans lequel elle fait allusion au lancement prochain d’un produit axé sur le sport, en particulier le fitness. Le nouveau visage du fitness, à venir lit la publication accompagnée de ce qui semble faire partie du bracelet.

Parmi ses caractéristiques sera le Surveillance 24 heures sur 24 de la fréquence cardiaque et de la saturation sanguine, ou surveillance du sommeil. Aussi, ce bracelet d’activité intégrera un écran tactile AMOLED 1,1 pouces, un batterie d’une durée allant jusqu’à 14 jours et résistance à l’eau IP68. Enfin, il comprendra 13 modes d’exercice en standard et aura un prix de vente conseillé en Inde de 2499 NR ₹, environ 28 euros.

Sera-ce un vrai concurrent pour le Mi Band de Xiaomi? Si tel est le cas, nous parlerions vraiment d’un jalon, puisque le bracelet d’activité de la firme chinoise (Xiaomi) est devenu un produit le plus vendu depuis son arrivée sur le marché.

