OnePlus Clover sera la ligne d’entrée du budget de 6000 mAh de OnePlus pour 2020, selon Android Central

OnePlus cette année a donné un tour de roue à sa stratégie traditionnelle avec les smartphones de sa famille en lançant un terminal milieu de gamme, le OnePlus Nord. Cependant, selon Android Central, qui dispose déjà d’informations avancées du Nord, la société ira encore plus loin avec le lancement du OnePlus Clover, un appareil d’entrée de gamme qui, selon ses informations, aura au prix d’environ 200 € lors de son lancement mondial, comme prévu, à la fin de l’année.

Si avec le OnePlus X OnePlus avait déjà fait son incursion dans le milieu de gamme il y a des années, l’entrée de gamme est un terrain inexploré pour la firme du groupe BBK, ce qui le rend très intéressant à connaître. ce qu’ils peuvent y apporter au-delà de leur couche de personnalisation, OxygenOS. Ce sont les spécifications qui ont fui.

OnePlus Clover, une excellente gamme d’entrée de batterie mais petite dans presque tout le reste

Pour les 200 euros hypothétiques qu’Android Central rapporte que le OnePlus Clover coûtera, le terminal subit de grands changements par rapport au OnePlus Nord, comme c’est généralement normal lors du changement de gamme. Les informations divulguées comprennent des données à cet égard sur divers composants. Le panneau sera un écran LCD de 6,52 pouces avec une résolution HD +, celui que OnePlus n’a jamais choisi dans ses terminaux, sur une technologie à laquelle il a dit au revoir en 2016, lorsqu’il a adopté les écrans AMOLED.

Jusqu’à cette année, OnePlus n’était pas non plus issu de la famille Snapdragon 800, et en cela, on verra sans aucun doute que le Clover se concentre comme une gamme d’entrée, puisque le processeur qu’il porte selon Android Central est un Snapdragon 460, une puce à huit cœurs fabriquée à 11 nanomètres et présenté en janvier de cette année. Ils feraient équipe avec le processeur une mémoire 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne.

Avec ces spécifications, le pari de OnePlus serait axé sur l’expérience utilisateur et l’autonomie

Là où OnePlus ne réduira pas mais augmentera beaucoup, ce sera en batterie, équipant un terminal de 6000 mAh qui devrait offrir une excellente autonomie, puisqu’il s’agit d’une puce basse consommation qui alimente un écran basse résolution. La charge rapide passerait également de la charge Warp Charge de 30 W à une charge modérée de 18 W. Comme détails intéressants, les informations indiquent lecteur d’empreintes digitales à l’arrière et prise audio 3,5 mm.

Enfin, sur le plan photographique, le médium parle d’un triple caméra arrière composée d’un capteur principal de 13 mégapixels et ouverture f / 2.2 et deux objectifs supplémentaires avec 2 capteurs MP avec ouverture f / 2.4. Bien que la nature de ces objectifs ne soit pas expliquée, la chose normale est qu’ils sont macro et profondeur, car le téléobjectif et l’ultra grand angle nécessitent des résolutions plus élevées pour donner de bons résultats.

Il faudra attendre la fin de l’année pour voir si le filtrage est réalisé en substance et en forme. Pour arriver, ce sera un grand changement de la part de OnePlus, qui jusqu’à présent visait des spécifications plus ambitieuses et n’était pas en concurrence avec Xiaomi et d’autres marques propre de son groupe (Realme, Vivo et Oppo) en entrée de gamme.