OnePlus Band: le premier portable OnePlus dispose d’un capteur SpO2 et promet 14 jours de batterie

La semaine dernière, OnePlus India a annoncé qu’aujourd’hui la société présenterait son premier portable et, en effet, elle l’a été. Le OnePlus Band est officiel et il monte un écran AMOLED de 1,1 pouce, un capteur de fréquence cardiaque, un capteur SpO2 et une batterie avec laquelle OnePlus prétend être capable d’offrir jusqu’à 14 jours d’autonomie.

La société l’a lancé en Inde, où il peut déjà être acheté pour Rs 2799, environ 31 euros pour changer. Pour le moment, on ne sait pas s’il atteindra d’autres pays, nous attendons donc de connaître ces informations et, le cas échéant, de les mettre à jour avec le prix et la disponibilité à nos frontières. Cela dit, apprenons à connaître le Bande OnePlus.

Fiche technique du OnePlus Band

Bande OnePlus Dimensions et poids 40,4 x 17,6 x 11,95 mm (sans bracelet)

22,6 g (avec bracelet) écran AMOLED 1,1 »

126 x 294 pixels

Tactile Tambours 100 mAh

Durée typique de 14 jours Connectivité Bluetooth 5.0 BLE Capteurs Capteur cardiaque optique

Accéléromètre et gyroscope

SpO2 La résistance 5 guichets automatiques

IP68 Compatibilité Android 6.0 et supérieur Autres 13 activités sportives

Notifications

Jouer de la musique

Chronomètre et minuterie

Commutateur à distance

Trouver un téléphone

Alarme

Mode zen

La météo Prix Environ 31 euros à changer

C’est le premier portable OnePlus

Comme nous l’avons dit, le OnePlus Band est le OnePlus premier portable (en laissant de côté les écouteurs sans fil, bien sûr). Le bracelet se compose d’une tablette supérieure, où l’on retrouve l’écran et les capteurs, et un bracelet en silicone interchangeable. Le micro est toujours noir, mais le bracelet peut être noir, bleu ou gris / orange. Il convient de noter qu’il a résistance IP68 et qui peut être submergé jusqu’à 50 mètres.

En haut, nous avons l’écran, un Écran tactile AMOLED couleur de 1,1 pouces. Il a une résolution de 126 x 294 pixels et une luminosité réglable. De plus, il peut être personnalisé avec différentes couvertures. En bas, nous avons le capteur de fréquence cardiaque, le capteur SpO2 et les broches de charge. Au total, l’appareil pèse 22,6 grammes.

En ce qui concerne les fonctions d’un bracelet quantificateur, le OnePlus Band est capable de mesurer le niveau d’oxygène dans le sang (manuellement et automatiquement pendant le sommeil), fréquence cardiaque et séances de sommeil. Les métriques sont accessibles depuis l’application OnePlus Health, qui n’est disponible que sur Android. Il dispose de 13 modes sportifs, contrôle de la musique, déclenchement à distance pour la caméra mobile et vous permet de recevoir des appels et des notifications.

Enfin, il convient de noter que OnePlus affirme que sa batterie est capable de offrent jusqu’à 14 jours d’autonomie. Maintenant, il est important de garder à l’esprit que cela dépendra de l’utilisation que chaque utilisateur fera du portable. Comme on peut le voir, c’est un bracelet relativement basique et il manque, par exemple, une puce GPS intégrée.

Versions et prix du OnePlus Band

Le OnePlus Band a été lancé en Inde, où il peut déjà être acheté pour quelques 31 euros à changer. Les couleurs disponibles sont le noir, le bleu et le gris / orange. Pour le moment, on ne sait rien de son arrivée dans d’autres pays, mais nous attendrons pour que, dans l’éventualité où cela se produise, mette à jour les prix et la disponibilité.

Plus d’informations | OnePlus Inde