OnePlus Ace : la nouvelle famille de mobiles OnePlus fait ses débuts avec une charge ultra-rapide de 150 W

OnePlus a présenté le OnePlus Ace, un nouveau modèle pour concurrencer le milieu de gamme premium qui se distingue par son système de charge ultra-rapide.

Comme prévu, un plus a présenté aujourd’hui un nouveau membre de votre catalogue mobile. Le OnePlus As est officiel, et arrive pour lancer une toute nouvelle famille d’appareilsqui aspire à se positionner entre la famille Nord et les modèles phares de l’entreprise.

Le OnePlus As Il a été présenté en Chine, mais on s’attend à ce qu’il finisse par atteindre d’autres régions sous le nom de OnePlus 10R. Il s’agit d’un borne destinée au milieu de gamme premium ou haut de gamme abordable, où il faudra s’affronter avec des modèles comme le Xiaomi 12X.

OnePlus Ace, toutes les infos

OnePlus As Caractéristique Dimensions 163,3 x 75,6 x 8,2 mm

188 grammes Filtrer OLED de 6,7 pouces

Full HD+ (1080 x 2412 pixels)

Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz

HDR

Verre Gorilla Glass 5 Processeur MediaTek Dimension 8100-MAX 5G

Carte graphique Mali-G610 MC6 RAM 6/8/12 Go LPDDR5 Système opératif ColorOS 12.1 basé sur Android 12 Stockage 128/256 Go UFS 3.1 appareils photo Arrière:

-Sony IMX766 50MP f/1.88 avec OIS

-8 MP Ultra grand angle f/2.25 119º

– 2 MP macro 4 cm

Frontale :

-Samsung S5K3P9 16MP f/2.45 Batterie 5000 mAh avec charge rapide jusqu’à 80 W

4500 mAh avec charge rapide jusqu’à 150 W Autres – Lecteur d’empreintes digitales sur l’écran

– USB Type-C

– Haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos

-Dual SIM connectivité -Bluetooth 5.2

– Wi-Fi 6

-NFC

– 5G

être honnête, le OnePlus Ace n’est pas un tout nouvel appareil. En réalité, il s’agit d’un realme GT Neo3 avec un nom différent et un design légèrement mis à jour. Le reste des spécifications sont fondamentalement identiques. Cependant, à ce stade, cela ne nous surprend pas.

Sa principale vertu réside dans l’inclusion d’un système de charge ultra-rapide de 150 W de puissance, disponible dans la variante avec Batterie d’une capacité de 4500 mAh. Ce modèle est capable de chargez jusqu’à 50% en seulement 5 minutes. Il existe également un modèle avec une capacité de 5 000 mAh et un système de charge de 80 W, similaire à celui présent dans le OnePlus 10 Pro.

Au-delà, nous avons le même écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et résolution Full HD +, le même Processeur MediaTek Dimensity 8100-Maxet le même système de triple caméra dirigé par un Capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels.

S’agissant d’un modèle destiné au marché chinois, le OnePlus Ace a ColorOS 12.1 en tant que logiciel, basé sur Android 12.

Bien qu’il s’agisse d’un terminal OnePlus, l’Ace n’a pas de commutateur de curseur d’alerte. De plus, il dispose d’un conception très différente à celle des autres modèles de la marque en disposant d’un finition bi-texture sur le dos, et des bords complètement lisses sur ses côtés.

Prix ​​​​OnePlus Ace et quand il peut être acheté

Le OnePlus Ace sera bientôt disponible à l’achat en Chine. En Inde, il sera également disponible à partir du 28 avril sous le nom de OnePlus 10R.

Son prix dépend de la configuration de stockage et de mémoire RAM choisie :

OnePlus Ace 8/128 Go : 2499 yuans, 387 dollars ou 355 euros

: 2499 yuans, 387 dollars ou 355 euros OnePlus Ace 12/512 Go: 3 499 yuans, 542 dollars ou 498 euros

