OnePlus a créé un smartphone exclusif dans le seul but de le contourner

Le OnePlus Nord LE est un smartphone littéralement unique, et tout fan de OnePlus pourra l’obtenir littéralement gratuitement.

Ceux qui connaissent OnePlus savent déjà que le fabricant chinois du ‘ne jamais régler’ aime faire fonctionner les machines médiatiques à volonté, alors cette fois personne ne sera surpris que OnePlus annonce un smartphone unique au monde Avec tout battage publicitaire cela suppose, bien qu’en fait ce ne soit pas tant que ça.

En fait, c’est Andy Liu lui-même, directeur produit OnePlus, qui a annoncé ce nouveau téléphone dans les forums de la marque, informant également que cette unité OnePlus Nord qui sera absolument exclusive sera tiré au sort parmi tous les fans de OnePlus. Mais c’est qu’à la fin de tout on ne parle que d’un OnePlus Nord sans plus de pansements que d’autres couleurs dans son étui …

Et c’est que oui amis, nous dit M. Liu dans l’article publié dans Forums OnePlus pas seulement les conditions du tirage au sort, mais aussi une étrange histoire d’un rituel matinal et d’un latte à l’avoine qui n’a jamais été bu, et qui l’a laissé tellement abattu qu’à son arrivée dans les bureaux de son entreprise passé quelques heures à tester des mélanges de couleurs pour oublier ce qui s’est passé.

OnePlus Nord, analyse: même le OnePlus le moins cher est toujours un OnePlus

De ces tests est né cette teinte dégradée du vert à l’orange qui sortira avec le OnePlus Nord LE, nom de famille qui signifie Littéralement une seule édition et cela explique clairement les intentions d’un appareil qui n’a rien de spécial à part cette finition, qui il est également mat et doux au toucher oublier les tons brillant du OnePlus Nord original.

Pour vous faire de la mémoire, c’est un smartphone avec un chipset Qualcomm Snapdragon 765G, Écran AMOLED fluide avec rafraîchissement à 90 Hz et son charge rapide Warp Charge 30T, sans que nous sachions la quantité de mémoire que OnePlus introduira dans ce smartphone exclusif.

Comment participer au tirage au sort? Eh bien, si vous voulez avoir l’opportunité de obtenir quelque chose d’absolument uniqueIl faut savoir qu’il suffit d’avoir plus de 18 ans et de suivre le compte @ oneplus.nord sur Instagram, en plus de faire une publication que nous expliquons maintenant:

Tu vas devoir prenez une photo de votre smartphone actuel et postez-la sur Instagram, avec un titre ou un message expliquant pourquoi vous souhaitez obtenir ce OnePlus Nord en utilisant le hashtag #SwitchToNord.

Ce n’est pas du tout compliqué, comme vous l’avez vu, et le prix est assez juteux en ce qui concerne un modèle qui sera littéralement unique sur la planète et qu’un seul fan de OnePlus peut être totalement gratuit. Dans tous les cas, vous pouvez consulter ici les bases complètes et les conditions générales du tirage au sort organisé par le fabricant chinois, et dans ce cas nous encourageons les personnes intéressées à participer à le faire le plus tôt possible, car nous ne savons pas quand les inscriptions seront clôturées.

7 astuces cachées d’OxygenOS que vous devez essayer sur votre OnePlus

