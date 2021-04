OnePlus 9 vs OnePlus 9R vs OnePlus 8T: qu’est-ce qui est similaire et qu’est-ce qui est différent?

13 avr.2021 11:21:07 IST

OnePlus a créé une surprise intéressante cette fois avec l’annonce du OnePlus 9R. Je dis intéressant car il a des fonctionnalités qui manquent à la OnePlus 9 (Critique) et pourtant son prix est inférieur de 10 000 Rs. Cela dit, sa ressemblance avec le OnePlus 8T (Critique) n’est pas perdu pour nous. En fait, je peux approximativement résumer le OnePlus 9R comme un OnePlus 8T avec un processeur légèrement plus rapide. Alors, qu’est-ce que ce nouveau téléphone et comment se compare-t-il au 9 et au 8T? Il est temps de jeter un coup d’œil.

OnePlus 9 vs OnePlus 9R vs OnePlus 8T: conception

Les trois téléphones sont identiques à l’avant, avec un menton minimal et un trou de perforation en haut à gauche de l’écran pour la caméra selfie. Même le capteur de caméra selfie de 16 MP est le même, mais je prends de l’avance sur moi-même. L’arrière du OnePlus 9 est un peu différent, grâce au dégradé de couleurs, à l’alignement et au nombre de caméras arrière différents. Cependant, les 9R et 8T se ressemblent également de l’arrière, ce qui inclut le positionnement ainsi que le nombre de caméras arrière. La seule différence notable étant que le 8T utilise un fond noir pour le module de caméra, tandis que le module du 9R a la même couleur que son dos (pour la variante Lake Blue).

Les bords du OnePlus 9 sont plus étroits, ce qui rend le téléphone plus mince que les deux autres. Cependant, la société a supprimé le cadre métallique présent sur la plupart des téléphones OnePlus et l’a remplacé par du plastique. Fait intéressant, le OnePlus 9R, plus abordable, a un cadre en métal, tout comme le 8T. Assez déroutant, mais pas quelque chose dont je me plaindrais. Le poids des trois téléphones reste inférieur à 190 grammes, ce qui est une bonne chose. La variante Lake Blue du OnePlus 9R est assez agréable pour les yeux.

OnePlus 9 vs OnePlus 9R vs OnePlus 8T: Affichage

Je ne peux penser à rien de ce qui a changé ici et, franchement, aucun changement n’était nécessaire. Tout comme le 8T, les OnePlus 9 et 9R ont un écran AMOLED fluide de 6,55 pouces avec une résolution Full HD + de 2400 x 1080 pixels et le même taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience fluide et sans scintillement. L’écran est net et vibrant, et il n’y a pas lieu de se plaindre. L’écran OnePlus 9 peut atteindre une luminosité de 1100 nits en théorie et est compatible HDR10 +. Il est protégé par une couche de verre 3D Corning Gorilla. Bien que la société n’ait pas spécifié la luminosité maximale de l’écran du 9R, il est également compatible HDR10 + et protégé par Gorilla Glass, tout comme sur le 8T.

OnePlus 9 vs OnePlus 9R vs OnePlus 8T: matériel de traitement

Les choses deviennent intéressantes ici. Comme prévu, la société a opté pour le SoC Qualcomm le plus rapide du OnePlus 9, le Snapdragon 888. Le OnePlus 9R obtient le Snapdragon 870, qui est une version légèrement plus rapide du Snapdragon 865 que l’on trouve dans le 8T, et se situe juste entre les deux téléphones en termes de performances. Encore une fois, j’ai utilisé le mot intéressant car le OnePlus 9R est techniquement plus rapide mais moins cher que le 8T. Tous les téléphones sont livrés avec 8 Go ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage UFS3.1. Alors que le OnePlus 9 obtient de meilleurs scores dans les benchmarks synthétiques, les autres téléphones ne sont pas trop loin derrière. Dans les opérations quotidiennes, vous ne remarquerez même pas la différence de performances.

OnePlus 9 vs OnePlus 9R vs OnePlus 8T: appareil photo

Alors que les OnePlus 9 et 9 Pro concernaient uniquement des appareils photo de marque Hasselblad, la légendaire marque d’appareils photo n’a rien à voir avec le 9R. Il est commercialisé comme un téléphone de jeu; cependant, il reçoit le même ensemble de caméras que le OnePlus 8T, qui étaient plus que décents. Vous obtenez un appareil photo principal de 48 MP avec stabilisation optique de l’image (OIS), un tireur ultra-large de 16 MP, un appareil photo macro 5 MP et un appareil photo monochrome 2 MP. Oui, OIS – qui manque au OnePlus 9 – est disponible ici. Logique OnePlus – ne demandez pas!

Ce qui manque à la configuration de la caméra OnePlus 9, à part le réglage des couleurs de Hasselblad, c’est ce magnifique appareil photo ultra-large de 50 MP avec le capteur Sony IMX766, qui est sans doute le meilleur appareil photo ultra-large des téléphones de moins de Rs 50000. Cet appareil photo pourrait également prendre des photos macro particulièrement bonnes d’aussi près que 4 cm. Cependant, OnePlus est revenu à la caméra macro 5MP dédiée sur le 9R, tout comme sur le 8T. Je discuterai en détail des performances de l’appareil photo dans la revue OnePlus 9R.

OnePlus 9 vs OnePlus 9R vs OnePlus 8T: Batterie

Chacun des téléphones dispose d’une batterie de 4500 mAh, qui est accompagnée d’un adaptateur d’alimentation de charge Warp de 65 W qui charge les téléphones incroyablement rapidement. Alors que les OnePlus 9R et 8T prennent environ 40 minutes pour se recharger complètement, le OnePlus 9 prend 5 minutes de moins. La durée de vie de la batterie de chacun des téléphones est proche de 30 heures d’utilisation modérée. Je vais partager les chiffres exacts pour le 9R dans l’examen.

OnePlus 9 vs OnePlus 9R vs OnePlus 8T: Prix

Le OnePlus 9R commence à Rs 39 999 pour la variante de stockage 8 Go de RAM et 128 Go, et coûte Rs 43 999 pour la variante de stockage 12 Go de RAM et 256 Go. En comparaison, le OnePlus 8T se vend à Rs 42 999 et Rs 45 999, respectivement, pour des variantes de RAM et de stockage similaires, et le OnePlus 9 exige un énorme Rs 49 999 et Rs 54 999, respectivement. De toute évidence, le prix du OnePlus 9R est beaucoup plus raisonnable, et je ne serai pas surpris de le voir faire mieux que le OnePlus 9 et rendre également le 8T obsolète.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂