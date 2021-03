OnePlus 9 Pro peut être livré avec une configuration à quatre caméras 48 MP, Qualcomm Snapdragon 888 SoC

01 mars 2021 18:35:02 IST

OnePlus devrait lancer la série OnePlus 9 ce mois-ci. Des images du prochain OnePlus 9 Pro ont été publiées par un site Web grec TechManiacs, qui révèlent que le smartphone peut être livré avec un système de caméra arrière quad 48 MP, un écran AMOLED de 6,7 pouces 120 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 888, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. L’appareil ne prendrait pas en charge l’extension de stockage.

Un autre rapport suggère que le OnePlus 9 Pro sera livré avec Android 11 prêt à l’emploi.

Selon certaines sources, avec le capteur principal de 48 MP, le OnePlus 9 Pro comportera également un appareil photo secondaire de 50 MP, un capteur de 8 MP et un appareil photo de 2 MP.

Parallèlement à cela, la fuite comprend également des captures d’écran de l’application d’appareil photo du prétendu téléphone.

La fuite montre également un menu de paramètres vidéo repensé par lequel les utilisateurs pourront passer d’une résolution, une cadence d’images et un format d’image à l’autre et probablement enregistrer des vidéos 8K et 4K à 120 ips. Les utilisateurs peuvent désormais accéder au menu des paramètres par le haut. Dans les modèles actuels, le menu des paramètres se trouve en bas de l’écran.

Alors que la série OnePlus 9 devrait faire son chemin ce mois-ci, les rapports suggèrent qu’il pourrait y avoir au moins trois modèles sous la série.

.

