OnePlus 9 Pro, c’est tout ce que nous savons jusqu’à présent

Le OnePlus 9 Pro est juste au coin de la rue. Qu’est-ce que l’ont sait à propos de lui? Nous passons en revue les dernières fuites et détails qui ont déjà été confirmés.

Pas un, pas deux: trois seraient les variantes qui façonneraient la nouvelle série OnePlus 9, une année de plus – pour la troisième année consécutive – menée par un Version « Pro » destiné à attirer tous les yeux et tous les désirs.

A cette époque de l’année, il ne faut pas être trop loin de tout savoir sur la OnePlus 9 Pro. Et en fait, grâce aux fuites et aux indices apparus ces dernières semaines, on peut déjà avoir une assez bonne idée de ce à quoi s’attendre avec le nouveau terminal phare de l’entreprise.

Un look renouvelé qui continue de miser sur les courbes

Tout indique que cette année, OnePlus a décidé de maintenir une ligne esthétique avec son nouvel appareil phare qui se conforme davantage aux lignes du OnePlus 8T qu’à celles du OnePlus 8 Pro.

La principale différence se trouvera dans l’écran, puisque les dernières fuites semblent avoir déjà confirmé que il y aura un écran incurvé dans le modèle de référence de la firme chinoise cette année, de la même manière qu’il était déjà présent dans le modèle de l’année dernière.

En plus de cela, les fuites initiales de la conception de l’appareil indiquaient que, un an de plus, nous aurons un trou dans l’écran destiné à abriter la chambre pour selfies conduire. Cette caméra serait située dans la partie supérieure gauche de l’avant.

Cela changerait également le dos d’une certaine manière, en incorporant un module photographique rectangulaire qui, bien que rappelant un peu le OnePlus 8T, intégrera plusieurs changements importants dont nous parlerons plus tard.

Un autre aspect qui semble avoir été confirmé grâce aux dernières fuites est l’inclusion d’un panneau arrière en verre brillant, une décision accrocheuse étant donné que OnePlus tire depuis plusieurs années son torse de l’effort consacré au développement de son terminer camarade appliqué à l’arrière de vos modèles de référence.

Puissance extrême et 5G du Snapdragon 888

Comme tout nouveau modèle phare OnePlus, il ne manquera pas de dernière version du processeur phare de Qualcomm. A cette occasion, c’est au tour du Snapdragon 888 5G, une puce de 5 nanomètres à 8 cœurs qui donnera vie au nouveau terminal de l’entreprise.

On ne sait pas grand-chose sur la fiche technique du terminal, bien que les dernières fuites aient révélé l’inclusion d’un Écran à résolution Quad HD + avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, et l’existence d’au moins une configuration avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Pariez sur la photographie avec le soutien de Hasselblad

Grâce aux dernières informations obtenues sur le nouveau téléphone OnePlus, nous savons que l’entreprise dispose d’un grande révolution pour le système photographique de votre modèle star.

Et est-ce que si Huawei a Leica, OnePlus aura Hasselblad, une autre entreprise historique dans le monde de la photographie, qui aurait apparemment collaboré au développement du système de caméra OnePlus 9 Pro.

Au moins c’est ce que le joint intégré sur le module de caméra arrière. À ce jour, oui, c’est complètement inconnu impliquant Cachet de Hasselblad sur le système de caméra de l’appareil.

Ce que nous savons, c’est que le système est composé de quatre caméras, une d’elles ultra grand angleet un autre pour capturer des images avec un zoom optique. Pour l’instant, le distance focale capteur couvrant téléobjectif, bien que l’application de la caméra du terminal inclue un accès direct au Zoom 3,3x. Par conséquent, il est probable que le Zoom optique 3x présent dans le modèle de l’année dernière.

C’est, pour l’instant, tout ce que l’on sait sur le OnePlus 9 Pro. Il semble clair que, cette année, les principaux changements porteront sur la expérience photographique, et sauf surprise, on peut attendre changements itératifs dans tous les autres aspects. Cependant, il est probable que nous continuerons à apprendre de nouvelles données concernant le OnePlus 9 Pro au fil des semaines.

