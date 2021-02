OnePlus 9 Pro a divulgué des indices vidéo selon lesquels le module de caméra pourrait présenter la marque Hasselblad

09 févr.2021 15:58:50 IST

Les fuites d’images inopinées de OnePlus 9 Pro suggèrent que le produit phare pourrait être livré avec une matrice de caméras de marque Hasselblad. Les images ont été partagées par un YouTuber Dave Lee, qui montre le OnePlus 9 Pro avec une configuration de caméra arrière quadruple avec la marque Hasselblad. Contrairement à Leica ou ZEISS qui concluent généralement des partenariats avec des appareils photo pour smartphones, Hasselblad est un fabricant suédois d’appareils photo de format moyen et d’équipements de photographie. Les images inclinées montrent quatre caméras, qui comprennent un objectif grand angle, une caméra ultra grand angle et des téléobjectifs. Le téléobjectif semble offrir un zoom optique jusqu’à 3,3x.

Outre l’appareil photo, le module rectangulaire abrite également un autofocus laser et un flash. La vidéo de Dave Lee mentionne que le téléphone pourrait également être doté d’un mode de photographie à basculement basculant intégré.

D’autres images du téléphone montrent un écran incurvé avec une finition brillante avec un bouton d’alimentation et des bascules de volume placées sur le côté.

Au-delà de l’appareil photo et du design, le téléphone aurait une résolution incurvée de 1440 pixels avec un écran de 120 Hz. Le OnePlus montré par Dave Lee semble avoir un 11 Go de RAM inhabituel avec 256 Go de stockage interne, contrairement aux 12 Go ou 8 Go de RAM que l’on voit généralement dans les smartphones. Un rapport distinct suggère que le combiné pourra se recharger rapidement à 45 W sans fil, ce qui est une mise à niveau de la vitesse de charge rapide sans fil de 30 W du OnePlus 8 Pro existant.

L’appareil présenté pourrait être l’un des deux ou trois téléphones, qui seraient lancés le mois prochain. Outre le OnePlus 9 Pro, il pourrait y avoir un OnePlus 9 ainsi qu’un OnePlus 9 Lite plus abordable que la société lancerait.

.

