OnePlus 9 prend Xiaomi: c’est ce que l’appareil photo devrait offrir

Il y a des indications que le OnePlus 9 propose de nouvelles fonctions d’appareil photo. Ceux-ci peuvent apparemment être lus à partir du code de l’application appareil photo dans la nouvelle version bêta d’OxygenOS du OnePlus 7 et OnePlus 7T.

La caméra OnePlus 9 (Pro) pourrait offrir plus qu’un bon matériel. Selon XDA-Developers, il y a des raisons de croire que le prochain produit phare aura de nombreuses nouvelles fonctions de caméra. Le code de l’application appareil photo (version 6.4.23) de la version bêta ouverte d’OxygenOS des OnePlus 7 et OnePlus 7T contient les noms et descriptions des nouveaux modes photo.

OnePlus 9: ces fonctionnalités de caméra nous attendent-elles?

Les modes photo découverts dans le code de l’application appareil photo promettent à première vue d’être plus que de simples gadgets. Par exemple, il existe une fonction appelée « Focus Peaking ». Cela devrait vous aider à l’avenir à régler plus précisément la mise au point de la caméra. Le mode met déjà en évidence l’objet à photographier dans l’aperçu.

Une fonction appelée « Moon Mode » ajuste le logiciel pour photographier le ciel nocturne afin que la lune et les étoiles ressortent clairement sur le fond sombre. La fonction « Starburst », cependant, convient aux photographies du ciel de jour. Le logiciel convertit des objets particulièrement lumineux tels que le soleil en effets lumineux en forme d’étoile. Nous sommes curieux de voir comment cela affecte les photos.

Il y aura également un nouveau mode « Tilt-Shift », grâce auquel les objets apparaissent plus petits qu’ils ne le sont réellement grâce à des astuces optiques. Les maisons ou les voitures, par exemple, ressemblent à des jouets miniatures dans les enregistrements. La fonction « Hyperlapse » utilise un intervalle de temps lors de la prise de vue, de sorte que les objets en mouvement dans l’image deviennent flous. Dans une zone piétonne, par exemple, les passants sont flous en arrière-plan.

OnePlus imite-t-il Xiaomi?

Les fonctions de caméra fuites du OnePlus 9 nous rappellent fortement celles du Xiaomi Mi 10T. Nous avons déjà testé les modes photo et il existe également diverses fonctions qui modifient l’affichage des objets célestes, par exemple. Il existe également une fonction « Hyperlapse ».

On ne sait pas encore si et pour quels modèles OnePlus publiera les fonctionnalités découvertes dans le code. Même si une performance avec le OnePlus 9 (Pro) est très probable, il ne peut être exclu que des modèles plus anciens tels que le OnePlus 7 et OnePlus 7T recevront également les fonctions via une mise à jour OxygenOS.