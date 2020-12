OnePlus 9 Lite: un smartphone moins cher devrait compléter la gamme OnePlus

Avec un OnePlus 9 Lite, le fabricant pourrait proposer une alternative moins chère aux OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro l’année prochaine. Malgré le prix probablement plus bas, le OnePlus 9 Lite devrait offrir une puce étonnamment forte.

En plus des modèles attendus OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, un troisième modèle portant le nom OnePlus 9 Lite apparaîtra également en 2021. Ceci est rapporté par Android Central, citant une source d’initié non spécifiée.

Un OnePlus 8T légèrement modifié?

Comme son nom l’indique, le Lite serait une version légèrement allégée du OnePlus 9 qui pourrait proposer un prix moins cher. Contrairement aux modèles haut de gamme, qui, entre autres, auront le nouveau processeur Snapdragon 888 à bord, il arrivera sur le marché avec le Snapdragon 865 – le même processeur phare qui est également utilisé dans OnePlus 8T de cette année.

Fondamentalement, le OnePlus 9 Lite ne pourrait être qu’une version légèrement modifiée du OnePlus 8T et, comme le modèle de cette année, aurait un écran 90 ou 120 Hz et une fonction de charge rapide de 65 watts. Cependant, jusqu’à présent, il n’y a pas de détails plus précis sur l’appareil. Android Central souligne également que le nom «OnePlus 9 Lite» n’a pas encore été gravé dans la pierre, et que l’appareil pourrait également porter le nom alternatif «OnePlus 9E».

Présentation probablement en mars 2021

Le prix du modèle pourrait être d’environ 600 €. OnePlus devrait lancer ses prochains smartphones en mars 2021.