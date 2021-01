OnePlus 9 Lite serait le premier smartphone à être alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 870

21 janv.2021 17:49:56 IST

Bien qu’aucun calendrier officiel pour le lancement de la série OnePlus 9 ne soit encore disponible, des fuites et des rumeurs sur le produit phare sont fréquemment signalées. Selon la dernière fuite, l’un des modèles de la série, étiqueté comme le modèle «OnePlus 9 Lite», sera alimenté par la plus récente puce de la série Snapdragon 8 de Qualcomm, le Snapdragon 870. Selon un rapport de Développeurs XDA, le modèle Lite fera partie de quelques autres OEM qui seront les premiers à intégrer le chipset Snapdragon 870 dans leurs modèles de smartphones.

Le rapport souligne la similitude matérielle entre le OnePlus 9 Lite et le OnePlus 8T. Comme le 8T était alimenté par le chipset Snapdragon 865, on s’attendait à ce que le prochain modèle Lite présente le même SoC ou le Snapdragon 865+. Cependant, les rapports sur le lancement par Qualcomm du dernier chipset 870 indiquent que le modèle OnePlus embarque la nouvelle puce.

Outre OnePlus 9 Lite, le portail pense que le nouveau chipset figurera également dans les produits phares Redmi K40 et Moto G.

Auparavant, les spécifications du 870 avaient également été divulguées en ligne, ce qui suggère que la puce est simplement un Snapdragon 865 Plus overclocké. il s’agit donc d’un chipset 7 nm et octa-core comme ses prédécesseurs. La fuite a été signalée par Winfuture.de selon lequel le Snapdragon 870 comportera le processeur Kryo 585 dont le cœur principal est cadencé à 3,2 GHz. En ce qui concerne le GPU, le SoC 870 sera livré avec l’Adreno 650 et un modem Snapdragon X55 5G sera installé.

Des rapports récents suggèrent également que la série OnePlus 9 sera lancée sur le marché indien en mars ou avril de cette année. Il y a aussi des spéculations sur la fourchette de prix de la variante de base et du modèle pro. Alors que le OnePlus 9 est annoncé au prix de Rs 37,999, le OnePlus Pro peut commencer à partir de Rs 49,999.

.

