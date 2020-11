OnePlus 9: Leak révèle la configuration et la conception de la caméra

Dès que le OnePlus 8T était là, les premières rumeurs sur le OnePlus 9 ont fait surface. Maintenant, le prochain smartphone phare est déjà affiché sur les images de rendu qui ont fui – et ils révèlent les premiers détails sur la conception.

La série OnePlus 8 a été présentée en avril, le OnePlus 8T a suivi à la mi-octobre. En mars de l’année prochaine, environ un mois plus tôt que d’habitude, OnePlus voudrait soi-disant présenter la prochaine génération phare. Grâce à 91mobiles, il y a maintenant un premier aperçu du design du OnePlus 9. Les rendus CAO divulgués montrent le futur smartphone OnePlus des deux côtés et révèlent ainsi la configuration de la caméra, entre autres.

OnePlus 9 avec triple caméra et conception perforée

Sur le devant, vous pouvez voir un écran légèrement plus grand que sur le OnePlus 8, qui n’est plus arrondi sur les côtés. On dit que l’écran de 6,55 pouces offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz et ne fonctionne pas, comme le prétendaient les rapports précédents, avec 144 Hz. La conception perforée de la caméra frontale semble avoir été adoptée à partir du OnePlus 8T, et la caméra selfie est également située dans le coin supérieur gauche de l’écran.

L’image de rendu du dos du OnePlus 9 montre une petite surprise. Un module de caméra avec trois objectifs plus un flash LED peut être vu ici. Le dernier OnePlus 8T présenté, cependant, dispose de quatre caméras à l’arrière. La triple came rappelle davantage la conception des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro – à la différence que le module n’est plus au milieu, mais justifié à gauche. La caméra arrière devrait apporter des objectifs de 64, 16 et 8 mégapixels, la caméra frontale de 32 mégapixels.

Autres données techniques

Selon les rumeurs, le OnePlus 9 serait disponible en deux versions, probablement en version régulière et en modèle Pro. Le Snapdragon 875, qui est fabriqué selon un procédé de 5 nanomètres et devrait être présenté en décembre, sera utilisé comme puce. La puce doit être prise en charge par 8 Go de RAM. La batterie doit contenir 5000 mAh et permettre une charge rapide de 65 watts. Le OnePlus 9 sera probablement livré avec le système d’exploitation Oxygen OS basé sur Android 11.