Oneplus 9 5g: Photos Et Spécifications Publiées

Une série de photos devrait montrer le OnePlus 9 5G de tous les côtés. Deux grandes caméras et une petite troisième caméra sont visibles à l’arrière. Les données techniques révèlent à quoi s’attendre d’un smartphone phare de l’année 2021.

L’avant du OnePlus 9 5G ne peut pas être distingué de celui du OnePlus 8T … du moins à en juger par les photos divulguées du prochain produit phare que PhoneArena a publié. Il existe un écran de 6,55 pouces avec de fines lunettes. Le dos montre une triple caméra dans une bosse qui dépasse du smartphone.

Puce phare Snapdragon 888 installée

À côté de la caméra, il y a le mot « Ultrashot » et un flash LED. Le logo au milieu n’est pas le logo OnePlus habituel, mais celui qui est destiné aux prototypes. Le dos doit être en verre et le cadre en métal. Certaines captures d’écran révèlent certaines des données techniques. Le OnePlus 9 devrait être alimenté par un Qualcomm Snapdragon 888 et 8 Go de RAM. La mémoire interne doit être de 128 Go, apparemment, elle ne peut pas être étendue avec des cartes microSD.

Probablement avec un appareil photo principal de 48 mégapixels

La batterie aurait une capacité de 4500 mAh, sinon les captures d’écran confirment Android 11 et l’interface utilisateur d’OxygenOS. Les résolutions des caméras restent floues. PhoneArena suppose que les deux grands capteurs auront une résolution de 48 mégapixels et 16 mégapixels. Le smartphone devrait sortir en mars 2021.