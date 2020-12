Oneplus 8t Concept Présenté Avec Radar Et Dos électrochromique

OnePlus a présenté le concept innovant de smartphone OnePlus 8T Concept. Le dos en métal change de couleur et un radar est utilisé pour le contrôle gestuel. Il y a aussi un moniteur respiratoire.

OnePlus intègre également du verre électrochrome dans son nouveau concept de smartphone. Dans le Concept One, il sert de filtre ND et de masquer les objectifs de la caméra. Dans le nouveau OnePlus 8T Concept, cependant, il est attaché à l’arrière sous la forme d’un grand motif. Il peut changer sa couleur du bleu foncé à l’argent et vice versa, par exemple lorsque des notifications ou des appels sont reçus. Ceci est du « Des couleurs inspirées de l’eau qui coule dans les sources chaudes de Pamukkale en Turquie », comme l’écrit le blog de Caschy en référence au fabricant.

Avec radar pour le contrôle gestuel

Le module mmWave, qui sert ici de radar, est également inhabituel. Avec l’aide du traitement numérique du signal (DSP) et du traitement du signal et de l’information dans le processeur, le smartphone peut «percevoir, cartographier, localiser et suivre des objets». De cette manière, l’utilisateur peut contrôler le smartphone à l’aide de gestes sans le toucher. Une technologie similaire a été intégrée au Google Pixel 4. Cependant, ce n’est plus dans le Google Pixel 5.

Moniteur respiratoire innovant

Enfin, les deux technologies peuvent être combinées pour former un moniteur respiratoire. Le smartphone reconnaît la respiration de l’utilisateur et change la couleur du dos au rythme de la respiration. Le OnePlus 8T Concept n’est qu’un prototype et il est peu probable qu’il arrive sur le marché. OnePlus essaie de nouvelles possibilités techniques pour voir si elles sont populaires et si elles peuvent être utilisées au quotidien.