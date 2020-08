OnePlus 8 Pro remporte le prix EISA du meilleur smartphone 2020-2021

Quel appareil est le “meilleur smartphone de l’année” pour vous? Pour l’organisation “European Imaging and Sound Association” (EISA), il s’agit du OnePlus 8 Pro. D’autres smartphones ont également été récompensés dans leurs catégories respectives dans le cadre du “EISA Award”.

Selon les éloges de l’EISA, le OnePlus 8 Pro “met encore plus haut la barre des smartphones haut de gamme”. OnePlus associerait «la dernière technologie matérielle à une excellente conception de produit» avec le smartphone. Malheureusement, le verdict ne met en évidence aucune caractéristique unique. On ne sait pas non plus quels smartphones étaient encore en lice dans cette catégorie. L’EISA n’est pas seul ici: le OnePlus 8 Pro a également été nommé meilleur smartphone aux “European Hardware Awards 2020”.

Huawei P40 Pro a le meilleur appareil photo pour smartphone

Le OnePlus 8 Pro n’apparaît plus dans les autres catégories. Le prix EISA du meilleur appareil photo pour smartphone, par exemple, revient au Huawei P40 Pro. Sur ce point, les jurés sont d’accord avec les experts en caméra de DxOMark; et le smartphone a déjà gagné dans cette catégorie aux “TIPA World Awards 2020”.

L’Oppo Find X2 Pro a remporté le prix EISA pour «Advanced Smartphone 2020». Ce smartphone propose, entre autres, un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, un excellent appareil photo et une très grande mémoire de travail de 12 Go. Le OnePlus 8 Pro peut également apporter 12 Go de RAM sur demande. Le Samsung Galaxy Z Flip a prévalu dans la catégorie «Smartphone pliable». Le Sony Xperia 1 II a remporté le prix dans la catégorie “Smartphone multimédia”.

Prix ​​phares pour la première fois

OnePlus a présenté son nouveau duo OnePlus 8 et 8 Pro au public à la mi-avril 2020. Avec les appareils, la société chinoise a établi une nouvelle politique de prix: pour la première fois, les nouveaux smartphones ne sont plus disponibles à des prix de la classe moyenne supérieure. Le OnePlus 8 est disponible à partir de 699 euros, le OnePlus 8 Pro coûte au moins 899 euros.

Pour le OnePlus 8 Pro avec 12 Go de RAM, il faut même calculer 999 euros. Selon l’EISA, le “Meilleur Smartphone” 2020 est en conséquence cher si vous voulez le meilleur équipement possible. Mais vous pouvez bénéficier de l’excellent mode nuit, qui vous permet de prendre de très bonnes photos dans de mauvaises conditions d’éclairage.