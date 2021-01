OnePlus 6 et OnePlus 6T commencent à recevoir la mise à jour OxygenOS 10.3.8 avec le correctif de sécurité de janvier 2021

29 janv.2021 15:14:58 IST

OnePlus a commencé à déployer la nouvelle mise à jour OxygenOS 10.3.8 pour les utilisateurs de OnePlus 6 et OnePlus 6T. La mise à jour apporte le dernier correctif de sécurité Android ainsi que d’autres améliorations des appareils. OnePlus avait lancé le OnePlus 6 (Critique) en mai 2018 avec Android 8.1, alors que le OnePlus 6T (Critique) a été lancé en octobre 2018 avec Android 9 Pie. Jusqu’au le logiciel est concerné, les deux téléphones fonctionnent sous Android 10 OS, ce qui est également le cas avec la série OnePlus 7 et OnePlus 7T (Critique) qui n’a pas encore reçu la mise à jour Android 11, mais la société a confirmé que OnePlus 6 et OnePlus 6T recevront Android 11, suivi de OnePlus Nord (Critique), OnePlus 7 series et OnePlus 7T series avec le système d’exploitation Android 11 basé sur OxygenOS 11.

OnePlus déploie la nouvelle mise à jour OTA par étapes pour les utilisateurs, en la limitant à quelques appareils pour le moment, qui viendra progressivement sur d’autres smartphones OnePlus 6, OnePlus 6T dans les prochains jours. Ceci est fait pour s’assurer qu’il n’y a pas de bogues critiques dans les appareils.

Selon le message officiel du forum OnePlus, le nouvel OxygenOS 10.3.8 over-the-air (OTA) apportera des améliorations mineures aux téléphones. Les nouvelles mises à jour incluent un abonnement Red Cable à la version 1.2.0.2, le package GMS 2020.09 et le correctif de sécurité Android de janvier 2021 pour les deux appareils. Les utilisateurs peuvent vérifier les mises à jour en cliquant sur Paramètres, puis en cliquant sur Mise à jour logicielle.

Avec la nouvelle mise à jour, les deux téléphones bénéficient du OnePlus Store, dans lequel l’application fournit des services tels que l’assistance facile d’accès, l’achat de produits OnePlus et la découverte d’avantages réservés aux membres.

Pendant ce temps, OnePlus prévoit de lancer prochainement la nouvelle série OnePlus 9. Selon les fuites qui ont fait surface sur le Web, la prochaine série OnePlus 9 sera probablement livrée avec un écran de résolution FHD + avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que la variante Pro est susceptible d’obtenir un écran QHD +. Les deux téléphones seront alimentés par le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 888.

