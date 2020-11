OnePlus 6 et OnePlus 6T commencent à recevoir la mise à jour OxygenOS 10.3.7 avec le correctif de sécurité de novembre 2020

Tendance FP30 nov.2020 14:16:55 IST

OnePlus 6 et OnePlus 6T ont commencé à recevoir la mise à jour OxygenOS avec le correctif de sécurité de novembre 2020. Il est livré avec la version 10.3.7 d’OxygenOS. Selon le message du forum OnePlus, la mise à jour OnePlus 6 et OnePlus 6T OxygenOS offre des améliorations du système et de l’espace de jeu. Pour mise à jour du système, une nouvelle fonctionnalité « Masquer les notifications silencieuses dans la barre d’état » a été ajoutée pour filtrer les notifications non cruciales. Cela facilitera la gestion des notifications de l’application.

Pour activer cette fonctionnalité, les utilisateurs de OnePlus 6 et OnePlus 6T devront accéder aux options de paramètres sur leur smartphone, cliquer sur Applications et notifications, appuyer sur Notifications et se diriger vers Avancé. Enfin, cliquez sur Masquer les notifications silencieuses dans la barre d’état.

La mise à jour a également résolu le problème des utilisateurs confrontés à des problèmes lors de la prise de captures d’écran sur les deux appareils OnePlus.

La stabilité globale du système et les bogues généraux ont été corrigés avec la dernière mise à jour d’OxygenOS.

La mise à jour a également amélioré le Game Space de OnePlus 6 et OnePlus 6T. Une nouvelle boîte à outils de jeu a été ajoutée pour passer facilement du mode Fnatic. Les utilisateurs peuvent désormais choisir trois modes de notifications: texte uniquement, avertissement et blocage.

Une fonction de réponse rapide a également été ajoutée pour WhatsApp et INS et les messages seront dans une petite fenêtre une fois reçus. Pour l’activer, les utilisateurs devront glisser vers le bas depuis les coins supérieurs droit / gauche de l’écran en mode de jeu.

Une nouvelle fonction de prévention des erreurs de contact a également été ajoutée. Pour l’activer, faites glisser votre doigt depuis le haut de l’écran, cliquez sur et la barre de notification apparaîtra.

OnePlus a déclaré que la mise à jour OTA serait un déploiement par étapes. Au départ, seul un nombre limité d’utilisateurs recevront la mise à jour. Le déploiement plus large sera déployé dans quelques jours après s’être assuré qu’il n’y a pas de bogues critiques.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂