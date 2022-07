OnePlus 10T abandonne l’Alert Slider de la marque et son partenariat Hasselblad

25 juillet 2022 11:36:29 IST

OnePlus se prépare à lancer son produit phare pour l’année 2022, le OnePlus 10T. Au moins sur le papier, l’appareil devrait être le meilleur appareil que OnePlus lancera cette année, avec certaines des meilleures fonctionnalités et des spécifications de premier ordre.

Cependant, selon quelques rapports sur le prochain OnePlus 10T, OnePlus envisage peut-être de se débarrasser de l’une de ses fonctionnalités les plus emblématiques qui le distingue de la plupart des autres appareils Android – son curseur d’alerte.

Depuis le OnePlus One d’origine, les smartphones de la marque ont presque toujours inclus un curseur sur le côté de l’appareil qui servait à basculer entre les modes de sonnerie. Appelé « Alert Slider », ce commutateur peut basculer entre les modes vibreur, muet et plein volume, un peu comme le commutateur muet de l’iPhone.

C’est une caractéristique qui est devenue le pilier de tous les produits phares OnePlus, et une gamme plus large de ses appareils non phares. Il y a eu quelques smartphones tels que le OnePlus Nord N20 qui n’ont pas reçu le curseur d’alerte, mais dans l’ensemble, cela a été une fonctionnalité très courante sur les appareils OnePlus.

La révélation est venue avec les premières images partagées par OnePlus, qui ont jeté un œil au design du OnePlus 10T, qui a une couleur vert clair à côté d’une option noire. Le OnePlus 10T ressemble presque au OnePlus 10 Pro qui est sorti plus tôt cette année.

Hope Liu, concepteur en chef de OnePlus, a expliqué que le déménagement était nécessaire pour placer d’autres composants clés sur l’appareil. Cela inclut une batterie beaucoup plus grande, du matériel pour une charge encore plus rapide et une antenne meilleure et plus solide. L’Alert Slider occupe environ 30 mm² sur la carte mère, ce qui a un impact relativement important sur la construction de l’appareil, selon Liu.

Une autre raison pour laquelle le curseur a été retiré était de rendre l’appareil beaucoup plus solide. Dans un certain nombre de tests de durabilité effectués par des critiques et des YouTubers, il a été constaté que le OnePlus 10 Pro s’est cassé juste à l’endroit où le curseur d’alerte était placé. Cela peut être une coïncidence, mais nous sommes à peu près sûrs que OnePlus ne sera peut-être pas disposé à reprendre ce risque.

Dans un autre développement majeur, le partenariat de OnePlus avec Hasselblad a été abandonné. En conséquence, la variante de premier plan du OnePlus 10T ne sera pas portant la marque Hasselblad comme le faisaient certains des produits phares précédents.

OnePlus, dans un communiqué, a déclaré qu’il « voulait offrir un smartphone phare aux performances ultimes au prix choisi par l’appareil », mais la marque a également confirmé qu’elle utiliserait toujours un Sony IMX766 50MP comme capteur principal, techniquement une légère mise à niveau du 10 Pro.

