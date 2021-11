OnePlus 10 Pro : Une fuite révèle les spécifications du smartphone haut de gamme

Canon Kit haut de gamme imprimante photo couleur portable sans fil Canon SELPHY SQUARE QX10, blanc

Imprimez et partagez vos prcieux souvenirs avec le kit Canon SELPHYSQUAREQX10 compact, pratique et lgant. La SELPHYSQUAREQX10 vous permet de crer de superbes impressions depuis la bibliothque de photos de votre smartphone via l'application gratuite SELPHY Photo Layout de Canon. Il s'agit simplement de laisser parler votre crativit en ajoutant des tampons, des filtres, des bordures, du texte, des calques et une mise en page. Imprimez des photos riches, clatantes et magnifiques avec le jeu d'encre et de papier XS-20L, qui promet une dure de vie pouvant atteindre 100ans. Enfin, ce kit comprend un tui de rangement unique faon livre, avec des compartiments pour tous vos cbles, consommables supplmentaires et photos prfres. Points Forts Le papier photo autocollant carr XS-20L offre une dure de vie pouvant atteindre 100ans et est dot d'une couche impermable qui protge des claboussures Les autocollants carrs de 68mm sont dots d'un bord blanc pais et l'apparence rtro, idal pour un album souvenir Protgez votre SELPHYSQUAREQX10 de la salet, de la poussire et des chocs grce cet tui de protection au design unique et rangez vos cbles, accessoires et consommables supplmentaires dans les compartiments ddis Prte tout moment et o que vous soyez grce une batterie interne, capable d'imprimer jusqu' 20photos en une seule charge Une imprimante totalement dpourvue de cble pour vous connecter l'application SELPHYPhotoLayout instantanment et sans difficult Dimensions de l'tui de l'imprimante photo compacte: 250x127x70mm Contenu de la bote CanonSELPHYSQUAREQX10, blanche Jeu d'encre et de papier Canon XS-20L - 20tirages tui pour imprimante photo compacte DCC-SP1 Cassette d'encre d'chantillon Papier autocollant d'chantillon Manuel d'utilisation Connecteur USB Micro B vers connecteur USB Type-A Caractristiques Impression par sublimation thermique Papier photo carr XS-20L Impression d'une dure de vie de 100ans Wi-Fi Charge USB Application SELPHY Photo Layout Voir toutes les caractristiques