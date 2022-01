OnePlus 10 Pro : les premières images officielles soulèvent des questions

Dans le cadre du CES 2022, le constructeur présentera les premières photos officielles du OnePlus 10 Pro. Cependant, un détail sur les photos laisse perplexe.

Semblable au Samsung Galaxy S21, le OnePlus 10 Pro utilise également un module d’appareil photo avec un look inhabituel et aux couleurs contrastées à l’arrière. Comme pour le Galaxy S21, le module carré se fond dans le châssis du smartphone. L’appareil photo du OnePlus 10 Pro est à nouveau de Hasselblad et a trois objectifs et un flash.

Cependant, on ne sait pas ce qui se cache derrière l’inscription cryptique « P2D 50T » apposée sur le flash de l’appareil photo. Le blog de Caschy spécule que cela pourrait être une indication d’une charge sans fil avec 50 watts – mais pourquoi cela devrait être sur l’objectif de l’appareil photo reste ouvert. Ray Wong de Input, d’autre part écrit sur Twitterque le « P » signifie « Téléphone », « 2D » pour la deuxième génération de l’appareil photo Hasselblad pour smartphones et « 50T » pour l’appareil photo à triple objectif de 50 mégapixels à l’arrière … pourquoi simple, si c’est compliqué va ? Nous irons probablement à l’officiel Événement de lancement OnePlus 10 Pro le 11 janvier en savoir plus à ce sujet.





Que se cache-t-il derrière l’étiquette « P2D 50T » sur le flash de l’appareil photo (en bas à droite) ?



Image : © OnePlus 2022



À l’exception du design et du fait que le OnePlus 10 Pro a la nouvelle puce phare à l’intérieur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 fonctionnera, le fabricant n’a encore rien révélé sur le prochain produit phare. OnePlus est de retour sur le chemin familier et maintient le moulin à rumeurs en ébullition avec de nouveaux teasers.

OnePlus 10 Pro : il devrait avoir ces spécifications

Selon les fuites précédentes, le OnePlus 10 Pro disposera de 8 ou 12 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage interne, selon la variante.

L’écran OLED du OnePlus 10 Pro doit mesurer 6,7 pouces et avoir une résolution QHD +. Le taux de rafraîchissement est probablement jusqu’à 120 Hertz. La batterie aurait une capacité de 5 000 mAh et serait avec elle 125 watts peut être chargé par câble.





Le OnePlus 10 Pro ne sera officiellement présenté que la semaine prochaine.



Image : © OnePlus 2022



Dans le module de caméra à l’arrière devrait venir trois capteurs Ci-dessous : probablement un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. Ce dernier offrirait un zoom optique 3,3x. La caméra selfie est dans un trou en haut à gauche de l’écran et aura probablement une résolution de 32 mégapixels.

Le OnePlus 10 Pro fera son apparition en Chine fin janvier 2022 et en avril 2022 arriver sur le marché dans le monde entier.