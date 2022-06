OnePlus 10 : le design et les caractéristiques du nouveau haut de gamme pas cher de la marque chinoise dévoilés

Partager

Le OnePlus 10 comportera un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 hertz, avec le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et un appareil photo principal de 50 MP.

Après avoir présenté son nouveau fleuron, le OnePlus 10 Pro, en début d’année dans le cadre du MWC 2022 et plus tard la variante la plus contenue de cette nouvelle gamme de terminaux, le OnePlus 10Rmaintenant la firme chinoise concentre ses efforts sur la finalisation des détails pour l’arrivée du smartphone qui se situe entre les deux.

On parle bien sûr du OnePlus 10, un terminal dont les fuites ne cessent d’arriver et justement le dernier nous le révèle à la fois sa conception et ses principales caractéristiques.

Voici tout ce que nous savons sur le OnePlus 10

Une fuite récente du célèbre leaker Yogesh Brar, qui a été partagée par les médias Onsitego, révèle à la fois la conception et les spécifications du nouveau produit phare OnePlus bon marché.

Comme vous pouvez le voir dans les images divulguées du OnePlus 10, que nous vous laissons sous ces lignes, le nouveau terminal de la marque chinoise aura un design très similaire à celui de son frère aîné avec une façade presque sans cadre avec un trou dans le écran qui, à cette occasion, il sera situé au centre de celui-ci et non sur le côté gauche comme c’est le cas dans la version Pro et un dos avec un module triple caméra composé de trois gros capteurs et d’un flash LED qui dépasse un peu plus du châssis que dans le cas du OnePlus 10 Pro et le logo du fabricant au centre.

Au niveau des spécifications, cette nouvelle fuite confirme ce que nous vous disions déjà il y a quelques mois, car selon Brar le OnePlus 10 ou OnePlus 10T, puisque sa nomenclature n’est toujours pas claire, aura un Écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une batterie de 4 800 mAh avec une charge rapide de 150 Wqui dépasse le modèle Pro qui a une vitesse de charge de 80W.

La rumeur disait que le OnePlus 10 arriverait avec deux versions du processeur, un avec le MediaTek Dimensity 9000 et l’autre avec le Snapdragon 8 Gen 1mais selon les sources consultées, tout semble indiquer qu’enfin la marque chinoise optera pour le chipset Qualcomm dans toutes les variantes de son nouveau haut de gamme pas cher.

Dans la section photographique, le OnePlus 10 sera équipé d’un triple module de caméra arrière où le protagoniste principal sera un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS (Optical Image Stabilization). Cette caméra principale sera accompagnée d’un capteur Ultra grand angle de 16 mégapixels et par un capteur macro de 2 mégapixels.

Cet ensemble de caméras arrière vous permettra enregistrer des vidéos en qualité 4K à 60 ipstandis que, avec la caméra frontale, qui a une résolution de 32 mégapixelstu peux enregistrer des vidéos 1080p à 30fps.

OnePlus 10 Pro, test : laisser passer l’OPPO-rtunity pour briller

Quant aux autres fonctionnalités du OnePlus 10, il faut préciser qu’il n’aura pas le bouton latéral classique qui permet de basculer entre silence, son et vibration, mais il aura un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, deux haut-parleurs stéréo et il arrivera avec Android 12 comme système d’exploitation fonctionnant sous la dernière version de la couche de personnalisation de la marque chinoise, Oxygène OS 12.

