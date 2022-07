One UI 5.0 basé sur Android 13 : voici à quoi ressemble la nouvelle version de la couche de personnalisation de Samsung

Partager

Ce sont quelques-unes des nouvelles qui arriveront sur les mobiles Samsung avec One UI 5.

Chaque moins manque pour la sortie de la première version stable d’Android 13, qui devrait arriver dans quelques mois et, pour cette raison, Samsung travaille déjà à intégrer la nouvelle version d’Android dans votre système d’exploitation mobileOneUI.

En ce sens, nous vous avons récemment annoncé que la première version bêta de One UI 5.0 basée sur Android 13 arrivera la semaine prochaine pour le Samsung Galaxy S22, mais avant cela, nous pouvons vous montrer les premières images de la nouvelle version de la couche de personnalisation du géant coréen.

Premières images divulguées de One UI 5.0 basé sur Android 13

Grâce au média spécialisé 9to5Google, nous avons eu accès aux premières images de One UI 5.0, qui révèlent certains des principaux changements qui viendront avec la nouvelle version de la couche logicielle Samsung.

La première grande nouvelle qui vient avec One UI 5.0 est une légère refonte du panneau de notification de One UI 4puisque, comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous vous laissons sous ces lignes, les icônes sont plus stylisées et plus précisément, la tonalité de notification et les icônes de paramètres rapides sont plus opaques qu’auparavant.

Là où nous pouvons voir un changement plus important, c’est dans les boîtes de dialogue qui apparaissent lorsque le système d’exploitation vous demande d’accorder des autorisations à une application, car ces ils abandonnent l’interface Samsung pour miser sur l’esthétique de Google. Cela pourrait être destiné à accélérer le processus de mise à niveau afin que l’adaptation d’Android 13 aux mobiles Samsung a été plus rapide et plus facile.

Une autre nouveauté de One UI 5.0 est que l’application Gallery est mise à jour avec l’inclusion de la numérisation OCR, ce qui vous permettra de sélectionnez le texte des photos pour le copier et le coller dans n’importe quelle autre application. De plus, cette fonctionnalité est également incluse dans le clavier natif de Samsung, qui intègre désormais une option qui vous permettra d’extraire du texte des images à peu près de la même manière que le clavier iOS.

Dans cette nouvelle version de la couche de personnalisation de Samsung, le multitâche est également mis à jour avec de nouveaux gestes tels que celui avec lequel vous pouvez y accéder en effectuant un balayage à deux doigts vers le bas depuis le bas de l’écran ou un autre qui vous permettra de faire flotter une fenêtre simplement en faisant un coup depuis le coin supérieur droit.

Les smartphones Samsung avec Android 13 auront également un centre de sécurité et de confidentialité similaire à celui de Google Pixelà partir duquel vous pouvez gérer verrouillage de l’écran, mots de passe ou mises à jour d’applicationsentre autres options.

One UI 5.0 améliorera un aspect important des mobiles Samsung

Vous devez garder à l’esprit que ces images ont été extraites d’une version bêta de One UI 5.0 et que certaines des fonctions que nous vous montrons peut subir des modifications avant d’arriver officiellement sur tous les mobiles Samsung compatibles.

