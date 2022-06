One UI 5.0 améliorera un aspect important des mobiles Samsung

Partager

Samsung prévoit de lancer One UI 5 basé sur Android 13 plus tard cette année, avec un programme bêta qui atteindra les premiers mobiles quelques mois avant.

Après One UI 4, c’est au tour de OneUI 5et tout pointe vers Samsung est déjà à un stade de développement avancé de la prochaine grande mise à jour de sa couche basée sur Android.

Les gens de SamMobile ont révélé que Samsung travaille déjà sur le programme bêta One UI 5.0 basé sur Android 13et que son lancement est prévu pour la fin de l’année.

Et, bien qu’ils n’aient pas transcendé nouvelles fonctionnalités à inclure dans ladite couche de personnalisation, l’un des aspects sur lesquels Samsung mettrait davantage l’accent lors du développement de votre nouveau logiciel.

Samsung se concentre sur l’amélioration des animations système avec One UI 5

D’après ce que l’on sait, au cours du processus de développement de One UI 5, Samsung concentrerait une bonne partie de ses efforts et de ses ressources sur améliorer l’interface du système d’exploitationbasée sur l’élaboration d’un moteur d’animation amélioré.

La source assure qu’en améliorant les animations, augmentera la vitesse des mouvements, et les animations seront optimisées pour y parvenir Ils se sentent plus lisses et plus rapides.

Avec Android 12 un nouveau moteur d’animation Android, visant à améliorer l’expérience utilisateur grâce à des mouvements plus fluides et plus naturels. Maintenant, Samsung semble déterminé à aller plus loin avec son propre système de mouvement.

Mobiles Samsung qui recevront la mise à jour vers Android 13

Très probablement, Samsung profitera de sa conférence annuelle des développeurs SDC 2022 pour annoncer au monde One UI 5 et toutes ses nouveautés. L’événement devrait avoir lieu en octobre prochain, nous avons donc encore des mois à attendre avant de connaître le quoi de neuf dans la prochaine grande mise à jour Android pour les portables Samsung.

