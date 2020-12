«  One Tree Hill  »: Club Tric a été écrit dans le spectacle pour présenter plus de musique live

Le drame pour adolescents de la CW Un Coteau d’arbres est rapidement devenu la voix d’une génération. Il a été diffusé en 2003 et a conquis le cœur de son public. Mais ce n’est pas la seule chose que la série a attrapée. One Tree Hill avait aussi les oreilles de son public. Le spectacle était célèbre pour sa musique et ses invités musicaux. L’un des invités les plus fréquents était Gavin DeGraw, qui a également chanté la chanson thème du spectacle. «I Don’t Wanna Be» a été un succès aussi important pour DeGraw que la série elle-même, mais avoir une chanson thème à succès ne suffisait pas pour les producteurs de cette série.

Tric a été ouvert spécifiquement pour permettre plus de musique sur l’émission

Le créateur de l’émission Mark Schwahn dit qu’il a toujours vu la musique comme une grande partie de l’émission. Comme le dit Schwahn, «tout le monde est fan de musique.» Il écrivait un drame pour adolescents, après tout, et les enfants aiment la musique autant que les adultes. Les adolescents adorent aussi voir leurs groupes préférés en direct, ce que Schwahn souhaitait présenter dans la série. Après la première saison, Schwahn a décidé que la musique ne jouait pas un rôle assez important dans la série. Alors ils ont inventé Tric.

Tric, une salle de concert et un club dans la petite ville de Tree Hill, en Caroline du Nord, a été spécialement inventé pour «présenter plus de groupes et plus d’artistes» sur le spectacle. Selon Schwahn, «très tôt, nous voulions que la musique soit un point central du spectacle.» Il a utilisé son propre amour de la musique pour inspirer les événements de la série et se considérait comme partageant sa musique avec le monde à travers le spectacle. Il s’avère que beaucoup d’artistes ont également voulu utiliser le spectacle comme un moyen de partager de la musique.

Fall Out Boy avait une intrigue sur « One Tree Hill »

DeGraw n’était pas la seule guest star musicale sur One Tree Hill. La liste est longue, mais l’un des artistes les plus mémorables à arriver à Tric était Pete Wentz de Fall Out Boy. Il a joué deux fois au Tric et a même aidé Peyton avec son concert bénéfice pour le cancer du sein. Peyton était l’un des personnages principaux du spectacle et un célèbre mélomane. Elle et Wentz ont eu une relation pendant quelques épisodes, mais cela n’a pas fonctionné.

Bien que Wentz ne soit apparu que dans trois épisodes, sa relation avec Peyton est plus longue et sa présence est impliquée dans quelques autres épisodes. La dernière fois qu’il l’a mentionné, c’est dans l’épisode «J’ai couché avec quelqu’un de Fall Out Boy et tout ce que j’ai obtenu était cette chanson stupide écrite sur moi.

Des acteurs de ‘One Tree Hill’ sont partis en tournée avec de vrais artistes

Bien que Tric était le lieu idéal pour exposer le spectacle à plus de musique, les producteurs voulaient aller encore plus loin. One Tree Hill est célèbre pour être très interactif avec les fans. Au cours des neuf ans de l’émission, il y a eu des concours et des visites dans les centres commerciaux, ainsi que de nombreuses autres façons pour les fans de s’impliquer dans l’émission. Les créateurs ont également exploité la musique de l’émission pour rapprocher les fans de leurs personnages préférés.

Les personnages du spectacle sont partis en tournée. The Wreckers, qui était composé de Michelle Branch et Jessica Harp, était un groupe de télévision qui a eu une vraie tournée grâce à One Tree Hill’s vision créative de ce que pourrait être une émission de télévision. Tyler Hilton, qui a joué Chris Keller dans la série, les a rejoints, tout comme Gavin DeGraw. Les spectacles sont épuisés. C’était si populaire que le groupe est reparti en tournée en 2006. Cette fois seulement, ils n’ont joué que pour les troupes en Irak. Les artistes auraient pu gagner plus d’argent en se produisant à nouveau pour les fans dans des salles commerciales, mais le fait qu’ils aient choisi de donner de leur temps montre que One Tree Hill les acteurs se soucient des fans autant que les fans se soucient d’eux.