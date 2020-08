One Punch Man: Saitama fait ressortir son côté féminin avec ce cosplay

First 4 Figures - One Punch Man statuette Saitama 61 cm - Autres figurines et répliques

Fnac.com : First 4 Figures - One Punch Man statuette Saitama 61 cm - Autres figurines et répliques. Achat et vente de jouets, jeux de société, produits de puériculture. Découvrez les Univers Playmobil, Légo, FisherPrice, Vtech ainsi que les grandes marques de puériculture : Chicco, Bébé Confort, Mac Laren,