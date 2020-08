One punch Man saison 3 : une date de sortie connue?

Imaginez que des amoureux se mettent en colère contre cet homme dont un seul coup de poing suffit à mener les plus dangereux et les plus terrifiants monstres en enfer. Cet homme peut vaincre tous les monstres, peu importe la taille de la bête et la vulnérabilité de ces monstres ; ce type pourrait les envoyer en enfer en un seul coup de poing.

Alors, qui n’appréciera pas ce personnage, je ne pense pas qu’une seule personne sur terre ne l’aime pas ? Maintenant, les amoureux se demandent qui est cet homme et ils veulent comprendre les règles qui le concernent. Mais les fans qui ont suivi la série One Punch Man peuvent sûrement comprendre ce qui est arrivé à ce dur à cuire jusqu’à présent.

Cette série est une série d’animation, et les gens s’interrogent sur ce personnage fou. Les fans attendent avec impatience de revoir ce drôle de personnage, et ils aimeraient toujours en savoir plus . One Punch Man est la série préférée de beaucoup de personne, donc si vous souhaitez comprendre les détails la manière dont la série est sortie et l’intrigue possible et attendue de la troisième saison, alors lisez vite la suite.

Cette série est adaptée de la bande dessinée du même nom. Son univers décalé continu de faire le buzz autour du manga. Les fans sont prêts à tout pour avoir des informations sur la nouvelle saison. Mais il semble que les fans devront peut-être attendre un peu.

Date de sortie

Selon les rapports, la série sera probablement publiée à la fin de l’année ou dans les premiers mois de 2021. Les producteurs ont du arrêter le travail aujourd’hui en raison de cette pandémie qui se produit partout sur la planète. Aucune date de sortie n’a été confirmée par les producteurs, mais on peut s’attendre à ce que la série arrive en 2021.

Cast

Makoto Furukawa dans le rôle de Saitama, Kaito Ishikawa dans celui de Genos, Ueda, Youji dans celui de Nobuo Tobita, travailleur à lunettes, Sitch Sawashiro Yuuichi dans celui de Mumen Rider, et Yoshiaki Hasegawa dans celui de Eyelashes.Chacun d’entre eux est le personnage qui devrait être présent dans la saison 3. Cependant, les créateurs de la serie n’ont rien dit concernant la distribution.

Intrigue

Le nom même de cette série nous oriente vers un homme qui a des compétences hors du commun. Saitama, un homme “ordinaire” capable de vaincre n’importe qui, est le centre d’intérêt de la série. Il commence à rencontrer des personnes ayant des capacités similaires exceptionnelles. Il devient alors un mentor et un guide. Plus tard, ils créent une compagnie de héros. Dans la suite, nous verrons plus de détails sur l’Organisation du dragon. Nous verrons les conflits, et Garou se déplacera pour savoir si Saitama va conquérir les monstres et vers l’Organisation du dragon.